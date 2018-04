Orquestra Imperial lança hoje seu primeiro álbum

Hoje quero crer que não foi mesmo em vão/escolho solitude a solidão/ foi bom te ter mais uma vez/poder te abandonar/e dar por fim a mágoa desse mal amar. Os versos de Thalma de Freitas em Não Foi em Vão apresentam a tônica do primeiro e novíssimo álbum que a Orquestra Imperial lança hoje, em uma única apresentação, em São Paulo. O nome dado ao disco também dá indícios de que a folia sempre presente nos shows da banda foi guardada para um momento mais propício, afinal Carnaval Só no Ano que Vem. Ouça trechos de Não Foi em Vão e Yarusha Djaruba ''''Não é um disco de explosão, não. É um disco de canções que está tomando vida'''', define Berna Ceppas, um dos idealizadores do coletivo formado especialmente por músicos amigos durante a Copa do Mundo de 2002. Dezoito dos 19 integrantes estarão em cena no show de hoje, cujo repertório ''''será um mix das novas canções com o tradicional baile'''' (para não decepcionar os fãs mal-acostumados). A exceção é Pedro Sá, que está realizando shows com Caetano Veloso. A Orquestra abriu a Festa Literária de Paraty (Flip) em julho e deu uma canja do que seria o novo álbum, ao lado de João Donato. Logo depois, fizeram uma minitemporada no Teatro Rival, no Rio, onde ocorreu o lançamento oficial de Carnaval Só no Ano que Vem, e ainda passaram por Belo Horizonte e Brasília. ''''É muito difícil conseguir conciliar a agenda de todo mundo, pois cada um continua tocando os próprios projetos. Temos convites para ir a Salvador e Recife, mas não sabemos ainda quando conseguiremos nos reunir novamente'''', conta. Estamos falando de Rodrigo Amarante (Los Hermanos), Moreno Veloso, Nina Becker, Kassin (baixo), Max Sette (trompete e flugelhorn), Domenico (baterista, parceiro de Kassin e Moreno), Rubinho Jacobina (teclados), os percussionistas Stephane San Juan, Bodão e Leo Monteiro (Duplexx, percussão eletrônica), Felipe Pinaud (flauta), Nelson Jacobina (guitarra, parceiro de Jorge Mautner), Bartolo (Duplexx) e Pedro Sá (Caetano Veloso), os trombonistas Bidu Cordeiro (Paralamas do Sucesso) e Mauro Zacharias, além da cantora e atriz Thalma de Freitas, Berna Ceppas (teclados e percussão) e um dos maiores compositores da história da Império Serrano, o baterista Wilson das Neves. Quer mais? ''''É possível que ainda tenhamos mais dois amigos no show em São Paulo: o Guga Stroeter no vibrafone e o Lanny Gordin na guitarra'''', revela Ceppas. Todos eles serão os responsáveis em dar vida ao samba-canção Rue de Mes Souvenirs, de Wilson das Neves e Stephane San Juan, ao frevo Supermercado do Amor, de Bartolo e Jorge Mautner, passando pelo bolero Ela Rebola, cantado por Moreno, até chegar à divertida Ereção, de Domenico e Max Sette.