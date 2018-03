Oriente Médio visto como um desafio para o futuro Dreams and Shadows faz um retrato do Oriente Médio em meio ao que a autora, a jornalista norte-americana Robin Wright, chama de "transição histórica". O livro resulta de 35 anos de trabalho de Robin em 12 países. Premiada, ela foi correspondente de guerra e testemunhou as novas tentativas de democratização na região. Seu livro destaca os problemas mais urgentes da região. Entre as transformações do último quarto de século - como a queda do comunismo, o fim do apartheid na África do Sul e a decadência das ditaduras latino-americanas - as mudanças no Oriente Médio são as mais dolorosas e apresentam-se como o maior dos desafios para a próxima geração, acredita Robin.