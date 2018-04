Orfeu, Kafka e um fascinante enigma da pirâmide São tantas atrações na TV paga. No TCM, às 22 horas, Donald Sutherland, como Orfeu, vai ao inferno em busca de sua Eurídice, a prostituta interpretada por Jane Fonda em Klute, o Passado Condena - e a atriz recebeu o Oscar por seu papel no thriller de Alan J. Pakula. Às 23h50, em outro canal, o Cult, Neblina e Sombras é um Woody Allen sombrio, ainda na fase com Mia Farrow. Como num pesadelo de Kafka, o próprio Woody é colhido numa conspiração, enquanto assassino semeia o pânico na cidade. O grande elenco inclui também Kathy Bates, Jodie Foster, John Cusack, Madonna, John Malkovich, Lily Tomlin, Kate Nelligan e Donald Pleasence. Mas há outra atração muito especial, também no Telecine Cult, às 19h55, O Enigma da Pirâmide, de Barry Levinson. Com roteiro de Chris Columbus e produção de Steven Spielberg, o diretor propõe a gênese de Sherlock Holmes, mostrando como ele ficou amigo de Watson e como se iniciou a rixa com Moriarty. O relato, cheio de efeitos, trata de uma sociedade secreta que comete assassinatos. Nicholas Rowe e Alan Cox formam a dupla imortal. O próprio Conan Doyle teria adorado a subtrama meio Indiana Jones.