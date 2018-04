Órfão? Presente! Quem já viu Aurora da Minha Vida lembra do aluno órfão, alvo da crueldade das outras crianças e também do sistema educacional com suas festinhas de ?dia das mães?. Se o personagem sofre, ele só deu alegria ao seu primeiro intérprete, o ator Roberto Arduin. Não por acaso, foi o único a permanecer nos dois elencos, paulistano e carioca, na montagem da década de 80. Pois agora, 28 anos depois, Arduin volta ao palco, mais uma vez na pele do órfão. "Foi emocionante ser convidado. Assumi a função de assistente de direção do Naum na montagem carioca, foram quatro anos, sucesso estrondoso, eu estava no início da carreira, foi muito importante", diz Arduin. Na época, ele tinha 31 anos, agora, 59. "E volto a ser uma criança no palco", ri. O mais difícil? "Eu tenho o espetáculo antigo inteiro dentro de mim. Foi difícil desligar, aceitar o novo, um esforço tremendo para ficar quieto nos ensaios, não dar palpite."