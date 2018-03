Data estelar: Vênus e Netuno em quincunce, Sol e Júpiter em oposição, Marte e Saturno em conjunção, a Lua cresce em Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra é propício elevar orações alegres aos deuses e deusas, para que não temamos as sombras ilusórias do vale das preocupações, mas também estas orações devem servir para garantirmos coragem suficiente para enfrentarmos o mal que precisa ser erradicado. O mal existe, é real e se movimenta confiscando a energia da vida e, acumulando-a indevidamente, perturba a distribuição graciosa que é inerente à vida. Isso deve acabar, está acabando e acabará definitivamente ao passo que nossa humanidade supere o excesso de medo que sente e, também, se imbua de coragem para enfrentar em seus problemas domésticos e empresariais esse confisco indevido da energia de vida. A porta do mal precisa ser selada definitivamente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Sua alma tem tido dificuldade para encontrar a mesma sintonia de outrora com as pessoas conhecidas, o que, em si, é uma situação incômoda. Porém, a longo prazo, isso significa encontrar pessoas à sua altura, com maior e melhor sintonia. TOURO 21-4 a 20-5 A instabilidade é incômoda, mas promove o necessário movimento para que tudo mude, e para melhor. Por isso, seria sábio que você resistisse o menos possível à instabilidade, de modo que esta seja o menos perturbadora possível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As boas idéias trazem consigo uma sensação de riqueza que deve ser administrada com sabedoria, pois essa fortuna não reside, em si mesma, no mundo da matéria, é apenas potencialmente produtora de riquezas materiais. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todas as negociações atuais envolvem interesses tão extensos e profundos que seria tolice imaginar que poderiam ser administradas com absoluta facilidade. O grande desafio das partes que intervêm nestas é se disporem a fazer concessões. LEÃO 22-7 a 22-8 Sua alma sente que as coisas vão melhorando, mas ainda carrega tanta coisa sem solução que resiste a aceitar essa informação. É urgente você se despreocupar o máximo possível, porque, acredite, tudo corre da melhor forma possível. VIRGEM 23-8 a 22-9 A demonstração de eficiência é um risco a mais neste mundo pautado pelas pessoas preguiçosas, cujos olhos estão sempre na expectativa de encontrar alguém que realize as tarefas que seriam de sua exclusiva responsabilidade. LIBRA 23-9 a 22-10 A imaginação é uma função criativa sempre disponível, e muito eficiente. Porém, não tem orientação definida, ela depende do que você pensar e de como for pensado tudo. A imaginação pode mortificar ou glorificar, tudo depende da vontade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A imaginação voa livre e solta, e sua alma viaja com ela. O problema acontece ao voltar à vida cotidiana, encontrando nela mais limitações do que as usuais, não porque tenham aumentado, mas porque sua alma viu outro horizonte. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Silêncio! É melhor manter silêncio, pois quaisquer palavras, ainda que bem intencionadas ou sinceras, provocariam tumultos desnecessários no dia de hoje. Preserve o silêncio, ou demonstre sua vontade de tumultuar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Neste momento, há muito idealismo envolvido, inclusive nos negócios, onde se encaixa com dificuldade. É propício dar especial atenção às negociações, para que o idealismo não provoque exageros que, depois, não poderiam ser consertados. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você faria bem respondendo positivamente ao apelo de ajuda que certas pessoas lhe estendem no caminho, porém, sem fazer grande alarde a esse respeito, pois isso aumentaria, desnecessariamente, o tamanho da conta que precisaria ser paga. PEIXES 20-2 a 20-3 A intimidade não pode converter-se num poço de desejos perturbadores, já que, se divulgados, envergonhariam sua presença. A intimidade deve ser purificada, nada deve perturbar você, tudo deve ser motivo de alegria.