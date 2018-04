Oração aos doces (Não deve ser lida por diabéticos ou quem está de regime) A lembrança mais antiga que tenho de alguma coisa doce é a do saco de açúcar mascavo aberto no chão do armazém do seu Pompilho, na esquina da Rua 9, em Araraquara. Um açúcar escuro, ''''empedrado'''', isto é, em forma de torrões. A gente agarrava o torrão melado e ficava chupando por um bom tempo. Seu Pompilho, cujo filho, o Dema, mais tarde estudou comigo no Ieba, fingia não ver, era solidário com a nossa pobreza. Doces eram também o quebra-queixo, o martelinho vendido na porta da escola, a maria-mole, o suspiro duro, o pé-de-moleque, o pirulito que vinha numa bandeja, enroladinho em papel de seda difícil de ser tirado, e a geléia de mocotó, tudo coisa barata. Inacessíveis eram as bombas de chocolate e de creme do Zoega, o grande confeiteiro da cidade, assim como seus rocamboles, cocadas de fita, a branca e a preta, os docinhos de rum. Como não trazer à tona as mitológicas boleiras, personagens queridas por todos? Dona Viga, Terezinha Pirola, dona Henriqueta (além de doces fazia barquetes de camarão de enlouquecer), também especialista em docinhos caramelizados. Tinha outra boleira célebre, parente minha, a Sebastiana Gurgel, da família do célebre radionovelista dos anos 40-50 Amaral Gurgel, o Gilberto Braga da época. Minha mãe nos levava à casa de Sebastiana e era o paraíso, podíamos raspar com os dedos as tigelas em que ela tinha batido os bolos. Cresci fissurado em doces e percorri todas as gamas possíveis, da paçoquinha de amendoim ao Crepe Suzete. Ah! Como era chique ver o matre fazê-lo ao lado da mesa! Hoje tanto adoro o creme brulée como o rocambole da padaria CPL. Agora, quando vou ao Carlota, não passo sem o suflê de goiabada, coisa que não tem igual no mundo. O Carlota me veio por duas razões, a Carla Pernambuco e a Carolina Brandão que estão à frente de um livro imperdível, As Doceiras, que está saindo pela Companhia Editora Nacional. É um atentado contra a austeridade gastronômica, uma explosão. Apenas de folhear a pessoa deve tomar uma caixa de Glucoformim, remédio que, para quem não sabe, diminui a taxa de glicemia que conduz à diabete. Se não tiver Glucoformim, tome chá de cebola branca, é a medicina do povo. Por que peguei o livro, meu Deus? Por quê? Enquanto escrevo, minha boca se enche d''''água, só de atravessar o sumário. Como não ficar inquieto sabendo que aqui estão tatins de manga e coco queimado, de maçã e de banana, mil folhas, rolinhos de frutas secas e mel, de marrom-glacê, pudim de iogurte, panna cota de coco, manjar de dulce de leche, brulée de papaia com framboesa, de abacate, arroz doce brulée, pão-de-ló de baunilha, bolo de tapioca, bolo suíço de amêndoa, cenoura e damasco, camafeu, negrinho melado, toucinho do céu de pistache, petit gateau de doce de leite do Carlota, petit gateau de figada. Falando em figada: na infância, as contas mensais eram pagas no armazém - comprava-se de caderneta - e o Pompilho oferecia como brinde uma lata do 4 em 1 da Cica. Maravilha das maravilhas. Quatro doces numa lata só: marmelada, goiabada, figada e bananada. Voltemos ao bendito/maldito sumário que, para nos aguilhoar, traz tiramissu gelado de tapioca, manjar da marquesa, creme de mascarpone com blueberry e amora, ovos nevados com calda de rapadura. E assim vai até terminar com ovos nevados com lichia, molho cremoso de coco e gengibre. Sei o mal que causo enaltecendo tais guloseimas, como se dizia. Mas Carla e Carolina são assim mesmo provocadoras e travessas, fizeram um livro para nos torturar. Olhem seus risos nas fotos do livro. São zombeteiras, brincalhonas, adoráveis. É como se estivéssemos passando pela vitrine da confeitaria e as gulodices estivessem do outro lado do vidro, intocáveis, porque a doceria está fechada. Entre as coisas que Deus inventou estão os doces. Porque só podem ser obra de uma divindade. Nunca me esqueço a primeira pergunta do catecismo, aos 6 anos. Quem é Deus? E a resposta: Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da Terra. Acrescentemos, criador do açúcar e do doce, dos bolos e do talento que ele colocou na cabeça e no coração de Carla e de Carolina. Para nos cutucar, elas escolheram fotos de matar, feitas pelo Fernando, marido da Carla. Sempre tive inveja de quem fotografa comida, fico imaginando que depois da foto eles comem o tema. O que, na realidade, nem sempre acontece. Pratos salgados costumam receber um tratamento especial com sprays, a fim de parecerem frescos, apetitosos. Com doces não tem truque, é bater a chapa e comer. Livro de fotos e de textos, estes tão palatáveis quanto o que se vê, escritos pela Tetê Pacheco. Em cada bloco ela entra para nos contar coisas. Cheia de sabedoria, ao falar de mil folhas pede: ''''Quero que este momento antes de ter você dure para sempre. Tempo infinito. Minha mão elástica vai até você e recua. Uma fúria quente me domina. Não posso ficar sem você. Procuro uma frase de efeito-pensante e única. Já sei, morreria por você. Clichê. Estou tomada por uma culpa imensa. Clichê também. Melhor seria: estou tomada de desejo sem culpa, um desejo cor de carne sem arrependimento algum, vivo e latente, invejável. Olho para você e sinto arrepios de felicidade e medo. Tenho prazer. Prazer, não. Delírio. Delírio e prazer. Vício. Um circulo vicioso perfeito, redondo, cheio. Quando penso em você, viro outra.'''' Este texto diz o que vocês e eu queremos expressar. Texto que pode ser rezado daqui para a frente em qualquer templo da gula (restaurante, confeitaria, doceria, boteco, balcão). Porque é a verdadeira oração aos doces. Benditos sejam entre nós! (A persistirem os sintomas não se contenham, avancem)