Oportunidade posta, perigo à vista Data estelar: O Sol ingressou no signo de Sagitário; a Lua continua minguando, agora no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra temos à nossa frente a possibilidade de reparar o erro ancestral que colocou as Nações umas contra as outras, mas do mesmo tamanho da oportunidade é o perigo de tudo voltar ao que era antes, a tirania. O estágio do egoísmo nacionalista deve perder força, é para isso que acontece o que acontece. As Nações podem, agora, adquirir uma consciência benéfica e atingir o estágio em que considerem suas culturas e recursos em relação ao bem que podem prestar à espécie humana, tendo a capacidade de servir e de se integrar ao todo como objetivo primordial. Cada Nação será tão valiosa quanto a contribuição que ofereça ao Todo do planeta e da civilização. Este é o plano, esta é a oportunidade. O perigo é a tirania. ÁRIES 21-3 a 20-4 O excesso de idéias é tão complicado quanto a falta delas. Quando faltam idéias, a alma sente-se desamparada, entediada. Porém, quando sobram idéias a alma sente-se desnorteada por causa do excesso de ansiedade. Equilíbrio! TOURO 21-4 a 20-5 O mundo nunca mais voltará a ser o mesmo de antes, esta é uma certeza irrevogável. Agora só falta decidir o que sua alma fará com essa certeza, se a usará para bater a cabeça e se desesperar, ou se aproveitará para se reinventar também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A distração é incompatível com a necessidade de concentrar-se em determinados relacionamentos, de modo que se torne possível aprofundá-los. Encare com máxima seriedade o momento. Agora é melhor a profundidade do que a leveza. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nos relacionamentos baseados em interesses materiais, as pessoas envolvidas se exploram mutuamente de forma consen-tida, achando que está tudo bem. Porém, no fim do dia fica uma sensação nada agradável pairando no ar. LEÃO 22-7 a 22-8 Em vez de gastar sua força arrumando o que outras pessoas tumultuam, aproveite a onda para fazer valer sua força de vontade, iniciando empreendimentos que até agora tenham ficado adormecendo numa estante perdida por aí. VIRGEM 23-8 a 22-9 A inquietação é apenas isso. Segure sua mente no mesmo instante em que notar que faz conjecturas, atrevendo-se a pensar que a inquietação sentida seja sinal de assuntos importantes que viriam a acontecer de forma iminente. LIBRA 23-9 a 22-10 Não é de todo mal sentir o desconforto de ter a alma presa a certos padrões morais que dificultam a tomada de decisões inovadoras. Pior seria você ser inconsciente desse desconforto. Logo você vai superar essa limitação. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A relação com dinheiro tende a ficar cada vez mais estranha, mas você não precisa se assustar com essa perspectiva. Pelo contrário, a estranheza decorre de sua sensibilidade, que capta o estado em que o mundo se encontra. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A coisa começa a ficar movimentada, do jeito que sua alma gosta. Isso pode perturbar as pessoas próximas, que enxergam nessa movimentação toda um tumulto, enquanto que sua alma a aproveita para dar vazão ao espírito de aventura. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Por enquanto, será melhor não gastar energia demais tentando superar as limitações e obstáculos. Este é o momento em que sua alma precisa recuar, de modo que se recupe-re a vitalidade perdida nas tentativas anteriores. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ainda que ao seu redor haja uma infini-dade de pessoas desnorteadas e, por isso, nervosas também, sua alma não compactua com essa onda e se sente alegre, a despeito de tudo e de todos. Pense, o que motivaria essa alegria? PEIXES 20-2 a 20-3 Um dia se diz uma coisa, no seguinte se diz outra que contraria a anterior. O ritmo da instabilidade impera, mas de alguma forma sua alma se beneficiará com ele, porque é capaz de navegar com destreza em águas turbulentas.