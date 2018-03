Ópera brasileira é tema de debate na Sala São Paulo A série Encontros Clássicos, promovida pela Revista Concerto em parceria com a Loja Clássicos, promove amanhã na Sala São Paulo (Pça. Julio Prestes, s/n.º) a partir das 11 horas um debate em torno do livro Ópera à Brasileira (Editora Algol). Da mesa participam o jornalista do Estado João Luiz Sampaio, organizador do volume, o crítico Irineu Franco Perpétuo, da Folha de S. Paulo, e os maestros Roberto Duarte e Jamil Maluf. Ópera à Brasileira reúne 11 ensaios sobre a realidade do gênero no País, da busca por financiamento ao olhar do fã, passando por temas como a estrutura administrativa dos nossos principais teatros ou considerações sobre montagens e iniciativas recentes. "O livro, ao tratar dos principais temas que se colocam no dia a dia da produção operística brasileira, tem como objetivo iniciar um debate sobre o gênero e, seus problemas, buscando apontar soluções e caminhos possíveis", diz Sampaio. O livro traz ainda entrevistas com maestros e produtores que hoje estão à frente das principais instituições do País. Além dos componentes da mesa, participam do debate - aberto ao público, com entrada franca - outros autores do livro, como João Batista Natali, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Após o debate, haverá sessão de autógrafos.