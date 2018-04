Opa, era comercial

Contratada para ser a nova repórter do Mais Você, Sarah Oliveira assumiu ontem o papel de merchandete no programa. Em vídeo que parecia uma reportagem comum da atração, Sarah apareceu mostrando as dependências de um cruzeiro da MSC e falando sobre a academia, o spa e a piscina do local. Apenas no final da "matéria" ficou claro que se tratava de um merchandising da empresa, com direito a site exibido na tela e depoimento de Ana Maria Braga encerrando a ação. Com cerca de um minuto no ar, o merchandising é o primeiro de um pacote de cinco que a MSC comprou no Mais Você, ao custo aproximado de R$ 500 mil por ação - isso não inclui os cachês de Sarah e Ana Maria Braga. O formato, capaz de confundir o telespectador, com Sarah mostrando as dependências de um cruzeiro, deve ser mantido nas próximas ações. A Globo alega, por meio de sua assessoria de imprensa, que a ação não misturou informação jornalística com comercial. E esclarece que apesar de Sarah ser contratada como repórter do Mais Você, o programa é uma produção da área de entretenimento do canal, não da Central Globo de Jornalismo.