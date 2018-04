Onde foi parar a verdade do coração? Data estelar: Mercúrio em quadratura com Netuno e Júpiter; a Lua míngua no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra o problema da mentira publicada não reside tanto na mão perniciosa que a escreve ou na boca que a profere, mas na legião de humanos que a reproduz porque carece de boa vontade para usar sua capacidade mental. O inferno não existiria se não houvesse uma longa fila de candidatos a entrar lá, todos iludidos com a perspectiva de ganhar charme e poder. Tanto palavrório inútil é, hoje em dia, amplificado porque nossa humanidade tem aparelhos que ela quer usar; celulares, e-mails, chats, videoconferências, etc. Como tudo isso seria perfeito se houvesse assunto para se transmitir! Porém, na falta de assunto, nossa humanidade se agarra às opiniões publicadas e as reproduz sem discernimento. E a verdade do coração? Aonde foi parar? ÁRIES 21-3 a 20-4 Controlar tudo é algo que pareceria sensato e talvez o seja na maior parte do tempo. Porém, haverá também momentos em que a melhor coisa a fazer seria permitir que tudo se descontrolasse, dando chance à criatividade se manifestar. TOURO 21-4 a 20-5 Todos estão no mesmo barco, o que significa que está todo mundo confuso. Mesmo as pessoas que posam de controladas e dominadoras estão desnorteadas e temerosas de perder o suposto controle a qualquer momento. Todo mundo no mesmo barco. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nada mais belo do que um momento de intensa harmonia. Porém, nada mais instável do que um momento desses também. Acontece que a harmonia requer esforço e luta para ser preservada, não se sustenta sozinha automaticamente. CÂNCER 21-6 a 21-7 A independência absoluta é uma ilusão, porque nossa humanidade sempre precisará de outras pessoas para compartilhar suas vontades e desejos. Melhor equilibrar sabiamente o desejo de independência com o aspecto real dos relacionamentos. LEÃO 22-7 a 22-8 O estado de graça pode acontecer a qualquer momento, desde que sua mente sintonize pensamentos elevados. Essa graça, um gozo incomparável, se encontra disponível, mas cada pessoa precisa fazer a sua parte, elevar os pensamentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Assumir riscos não garante fantásticas realizações. Com certeza, todo caminho ambicioso requer o espírito de aventura para assumir riscos. Porém, nem toda aventura ou perigo garante resultados surpreendentes. LIBRA 23-9 a 22-10 Os relacionamentos humanos caracterizam-se pelo pensamento mesquinho, as pessoas andam constantemente medindo o que poderiam tirar umas das outras. Isso é o contrário do amor, que só se interessa em ajudar e prestar serviço. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Cumprir todas as obrigações e compromissos não parece um panorama divertido. Porém, a diversão seria garantida depois desta fase, só depois. Tentar subverter a ordem dos fatores alteraria todo o resultado. Vida nada matemática. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A demonstração de alegria há de ser conferida nos resultados. A verdadeira alegria é contagiante e as pessoas próximas sempre se beneficiarão com ela. A alegria enganosa será sempre ofensiva e isolará você. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A inveja mata lentamente e com eficiência suprema. Porém, quem mata a inveja? A inveja mata quem a sentir, mata quem a exercitar diariamente, mata quem não conseguir enxergar na sua própria vida nada brilhante e legal. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ainda que reconheça erros bastante difíceis de superar, mesmo assim disponha-se a consertá-los. Recriminar-se e condenar-se não ajudaria em nada e, pelo contrário, gastaria a vitalidade que deveria ser concentrada na solução. PEIXES 20-2 a 20-3 Apesar das inúmeras pessoas que andam por aí, ao seu redor, sua alma sente aquela ponta de solidão inexplicável. Veja nessa sensação o sinal de ser necessário observar melhor a natureza do caminho e dos relacionamentos.