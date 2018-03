Onde Encontrar SINFONIAS: O maestro Carl St. Clair está gravando com a Sinfônica da Rádio de Stuttgart a integral sinfônica de Villa-Lobos a partir dos manuscritos, sobre os quais tem trabalhado há mais de uma década. Os discos estão sendo lançados pelo selo alemão CPO. CONCERTOS PARA PIANO: Fruto do trabalho incansável de revisão da pianista Cristina Ortiz, grande especialista no trabalho do compositor, as cinco obras do gênero ganharam gravação nos anos 80 pelo selo inglês Decca. Cristina atua ao lado da Royal Philharmonic de Londres comandado pelo maestro Miguel Gómez-Martínez. DANÇAS SINFÔNICAS: Roberto Duarte gravou com a Sinfônica da Rádio Eslovaca o Rudepoema, as Danças Africanas, a Dança Frenética e a Dança dos Mosquitos (selo Marco Polo). Para a mesma gravadora, baseada na Alemanha, registrou ainda a Sinfonia nº 6 e a suíte O Descobrimento do Brasil. ÓPERAS: Magdalena, escrita no início dos anos 50 para a Broadway, está disponível em gravação da americana Sony com a Orquestra de New England e o maestro Evans Haile. Yerma foi gravada pelo elenco da Ópera de Santa Fé (edição própria), nos EUA, em agosto de 1972. Da mesma ópera há uma gravação na internet da única apresentação brasileira, realizada em 1981 no Municipal do Rio, com regência do maestro Mário Tavares.