Onde a gula nunca é pecado

Comer, comer. Do bom e do melhor, e um pouquinho mais.Mais do que uma expectativa, essa é uma certeza para os que se lançam numa viagem marítima. E os chefs especializados em cozinha de navio não economizam esforços para oferecer o mais caprichado e farto cardápio, muitas vezes em vários restaurantes, em até cinco refeições diárias. Com dois restaurantes, dois bares e uma pizzaria a bordo, o Sky Wonder é um dos cinco navios que a CVC trará ao Brasil este ano com o sistema all inclusive (todas as refeições e bebidas incluídas no pacote). Além disso, a empresa tem o cuidado de contratar pelo menos um chef brasileiro por temporada para deixar o menu bem próximo do gosto nacional. "Ele ensina os cozinheiros que vêm da Europa e Ásia a prepararem desde feijoada e lagosta com os nossos temperos até arroz soltinho", diz o diretor comercial da CVC, Rodolfo Szabo. Essa tarefa já esteve a cargo de chefs de renome como Hamilton Mellão, do I Vitelloni, Luciano Boseggia, ex-chef do Fasano e dono da Osteria Don Boseggia, e Tereza Guerra, professora de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi. Outros navios, como os da MSC Cruises e o Island Escape e Island Star, da Sun & Sea, levam a bordo ícones como a Casa do Pão de Queijo. FESTIVAL Algumas vezes, o trabalho desses profissionais sai dos bastidores e se torna o tema da viagem. É o caso do 1º Cruzeiro Prata Gourmet, da Costa Cruzeiros. De 13 a 25 de fevereiro, o Costa Classica receberá os chefs Ivo Faria, Mônica Rangel, Flávia Quaresma e Marcos Sodré para comandar jantares de alta gastronomia, na viagem entre Santos e a bacia do Prata, na Argentina. Dona do Gosto com Gosto, de Visconde de Mauá, eleito quatro vezes o melhor restaurante mineiro do País pelo Guia 4 Rodas, Mônica Rangel será responsável pela noite brasileira. Ivo Faria, do Vecchio Sogno, eleito várias vezes o melhor restaurante de Belo Horizonte pela revista Veja, fará a italiana. Marcos Sodré mostrará todo o talento que fez a fama de seu restaurante tailandês, Sawasdee, em Búzios, enquanto a prestigiada chef Flávia Quaresma, do Carême Bistrô, no Rio, trará clássicos franceses. Durante o dia, eles farão receitas e degustações no auditório do navio, com 800 lugares. "É uma oportunidade única de estar com chefs renomados sem gastar mais", diz o consultor de Marketing da Costa Cruzeiros, Francisco Ancona Lopez. Pacote de 11 dias a partir de US$ 1.249 por pessoa.