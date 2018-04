On the Road, meio século depois

Em setembro de 1957, a Viking Press publicou o livro On the Road e, no mesmo mês, no mítico Village Vanguard de Nova York, seu autor em carne e osso, Jack Kerouac, fez leituras daquele que se tornaria um livro-chave da contracultura americana. Kerouac tinha 35 anos àquela altura. Menos de dois anos depois, o livro tornou-se uma espécie de criatura mastigando o criador - em 1959, o jornalista Alfred Aronovitz foi procurar Kerouac, para um artigo no New York Post, e teve dificuldade em reconhecer o autor. O biógrafo Yves Buin, de quem a L&PM acaba de publicar Kerouac (263 págs., R$ 17), escreveu que, em 1959, o autor parecia ''''submerso nessa ''''moda Kerouac'''', que ele maldiz, nesse alter ego batizado de Jack Kerouac, bastante incômodo, estereotipado, que o devora e o aniquila''''. Essa mítica viagem de Kerouac, que o tornou uma celebridade para logo em seguir ''''devorá-lo e aniquilá-lo'''', completa agora 50 anos. O autor morreu solitário e decadente em 1969. Seu livro, cujo personagem principal é inspirado no seu amigo Neal Cassady, criou vida própria. A efeméride em torno do livro de Kerouac (traduzido no Brasil, em 1984, como Pé na Estrada, por Eduardo Bueno), instiga a uma série de eventos - meio esquizofrênica, diga-se. O Sesc 24 de Maio inicia hoje, às 17 h, uma programação especial com o espetáculo Ponto Zero, pot-pourri de obras (além de On the Road) díspares: O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, Abaixo de Zero, de Bret Easton Elis, Hell, de Lolita Pille, e Doze, de Nick McDonell. A dramaturgia é de Marcelo Lazzarato e Gabriel Miziara. O pot-pourri prevê ainda exibição de trechos dos filmes A Chinesa, de Godard, e Marcas do Destino, de Peter Bogdanovich. A trilha sonora é jazz - aqui, sim, alguma sintonia, já que Kerouac viu o nascer do bebop e conheceu os jovens Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Na quarta-feira, às 17 h, a Igor Prado Band tenta evocar algo da biografia do autor. O repertório anunciado também não parece muito harmonizado (Albert King e Nat King Cole): bastaria tocar Thelonious Monk, Kenny Clarke, Charlie Christian, Gene Krupa. Na quinta, às 17 h, a Cia. Vendaval fará leituras curtas e dramatizadas da obra de Kerouac, além de referência a Howl (O Uivo), poema de Allen Ginsberg que deflagrou a onda beatnik. Ginsberg e Kerouac se conheceram no Natal de 1943. O universo de Jack Kerouac foi revisitado com intensidade pelo ator e dramaturgo Mário Bortolotto, que montou Kerouac a partir de texto de Mauricio Arruda Mendonça, mas a peça não está em cartaz. Há também a nova versão cinematográfica da obra, em produção, dirigida por Walter Salles (Central do Brasil e Diários de Motocicleta), com roteiro de Jose Rivera. Tem previsão de estrear em 2009. Há quem considere que Salles não seja exatamente o diretor indic ado para a empreitada. O Sesc 24 de Maio (Espaço Transitório) fica na Rua Dom José de Barros, 178, tel. 3224-8638. Grátis.