Olivier Père, da Quinzena de Cannes, garimpa filmes nacionais

Você, provavelmente, nunca ouviu falar dele, mas Olivier Père faz parte daquelas personalidades pouco conhecidas do público que, nos bastidores do cinema, costumam ser paparicadas. Afinal, como diretor artístico e delegado geral da Quinzena dos Realizadores, ele é responsável por uma das mostras mais prestigiadas do Festival de Cannes, o maior evento de cinema do mundo. Père desembarca hoje no Brasil, a convite do Programa Cinema do Brasil. Vem para a Mostra de Tiradentes, com o objetivo de garimpar, na nova produção brasileira, títulos que poderão integrar a programação da próxima Quinzena. Jovens diretores, atenção. O foco da seleção da Quinzena está na produção independente, principalmente a de novos autores. "Apresentamos muitos primeiros filmes, embora toda a programação não seja formada só por obras de diretores estreantes. São cerca de 20 longas, mas podemos chegar até 23, e uma dezena de curtas. Estou tão ansioso para ver a nova produção de curtas brasileiros quanto a de longas", esclarece Père. O curta, como celeiro de novos talentos, exerce uma fascinação muito grande sobre ele. "Quero ver o maior número possível de curtas", anuncia. Um dos títulos que serão exibidos em Tiradentes é o longa de estreia de Eduardo Valente. Como vencedor da Palma de Ouro do curta, Valente tem presença assegurada na seleção do festival, em maio. "Integrar a seleção não é uma garantia de que o filme vá participar da competição, mas a expectativa é que sim", acrescenta Père. Em 2007, a Quinzena apresentou Mutum, de Sandra Kogut, filme pelo qual Olivier Père possui um carinho todo especial. "Gosto muito da história e da delicadeza com que Sandra a desenvolve." Não foi por outro motivo que ele selecionou o belo filme de Sandra. Quase dois anos depois, Mutum acaba de estrear em Paris, com direito a crítica elogiosa na edição de janeiro de Cahiers du Cinéma. A revista dedica uma página e meia ao filme de Sandra Kogut. A crítica começa com uma interrogação: "Filmar à altura da criança? Do clichê famoso, Mutum faz seu credo". O título do texto é revelador, "A distância dos pobres". A crítica Elisabeth Lequeret encerra sua resenha citando as últimas palavras do garoto, Tiago, "Tudo é maior. É excessiva, essa luz". Segundo ela, ao proferi-las, para se lançar no mundo, Tiago está iniciando o aprendizado da revolta, que dá sentido ao filme de Sandra. Père admira muito a criatividade e diversidade do cinema brasileiro. Há uma longa história de amor entre o Quinzena e o cinema nacional. Remonta a 1969, quando Barravento, de Glauber Rocha, integrou a programação da primeira Quinzena. "O filme não era novo, mas foi exibido em deferência à importância de Glauber. É um filme essencial de um autor de importância indiscutível." Em 1984, Memórias do Cárcere, de "Dos Santos" - e Olivier Père põe o acento no final, Santôs -, não apenas integrou a seleção como ganhou o prêmio da crítica. "Foi um dos melhores anos de toda a história da Quinzena." Como será a edição de 2009? Ainda é cedo para antecipar, mas Père anuncia que a Quinzena, como todo ano, vai atribuir um prêmio especial. Este ano, a vencedora, ele anuncia, será a diretora japonesa Naomi Kawase, de A Floresta dos Lamentos, que integrou a programação da Mostra de São Paulo. "Naomi é uma das grandes diretoras contemporâneas", ele define. A entrevista com Olivier Père foi realizada em Paris, na sexta-feira. No dia anterior, a Academia de Hollywood anunciara os indicados para o Oscar. Olivier Père acompanhou o anúncio? "Claro que me interessou. Afinal, sou cinéfilo", ele diz. Mas reconhece que o perfil da Quinzena - filmes independentes, de autores estreantes - distancia o evento dos grandes nomes do cinema norte-americano. Mesmo assim, Père ficou contente com as 13 indicações de O Curioso Caso de Benjamin Button. Ele ainda não havia assistido ao filme, mas devota uma admiração sem limites a seu diretor. "David Fincher é super ." No cinema francês atual, ele elogia Christophe Honoré - exibiu Em Paris na Quinzena e fica feliz de saber que A Bela Junie está em cartaz em São Paulo - e Philippe Garrel: A Promessa do Amanhecer não lhe merece um adjetivo menos superlativo do que maravilhoso.