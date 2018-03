Olivier estréia ao vivo

O padeiro francês Olivier Anquier lança nesta sexta-feira seu novo programa de culinária: o Programa do Olivier ao Vivo. Ele será transmitido às 22 horas, mas não na TV, e sim no seu site, o www.olivieranquier.com.br, que completou 10 anos. Essa experiência não é novidade para Anquier. Desde 2004 ele produz um programa em sua página pessoal, o que o torna um dos pioneiros no Brasil no gênero de ''criar uma televisão pessoal e independente na internet'', como gosta de dizer. A atração seguirá os moldes da anterior: ele vai testar receitas em sua (nova) casa e será mensal, entrando no ar um novo episódio na primeira quarta-feira de cada mês. O diferencial, além de ser ao vivo, é a interação oferecida ao público. ''Quero adaptar o programa para essa nova realidade tecnológica. Os internautas poderão participar via chat e pretendo convidá-los para mostrarem suas receitas'', diz. ''Sexta-feira será um teste. Quero ouvir críticas e sugestões dos meus fãs para aprender como fazer um programa ao vivo na internet'', continua. Longe da Record desde dezembro, Anquier não tem contrato com emissora de TV nenhuma no momento.