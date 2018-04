Olivia Byington expõe o lado autoral

Em cerca de 30 anos de carreira, a cantora Olivia Byington gravou apenas cinco canções de sua autoria. Uma delas, Clarão (parceria com Cacaso) está no novo CD, que leva apenas seu nome e reúne, pela primeira vez, só composições dela. A partir de hoje e na próxima semana, no Espaço Viga, Olivia exibe seu lado autoral e conta um pouco de sua história musical por meio de outras belezas gravadas no álbum anterior. No roteiro, além das novas canções, estão Lady Jane (Nando Carneiro/Geraldo Carneiro), seu primeiro sucesso da fase pop roqueira, De Que Callada Manera (Pablo Milanés/Nicolas Guillén) da investida pela latinidad, a brejeirice de Assis Valente (Uva de Caminhão), clássicos de Tom Jobim (Fotografia, Modinha) e uma parceria de seus antigos companheiros e incentivadores musicais Egberto Gismonti e Geraldo Carneiro (Mais Clara, mais Crua). Olivia ainda canta uma de Gilberto Gil (Mãe da Manhã), que Gal Costa gravou no álbum Sorriso do Gato de Alice e a esqueceu. De Caetano ela reuniu Muito Romântico e Alguém Cantando. O mais inusitado, porém, é a inclusão de Pense em Mim, hit da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Olivia explica que aprendeu a gostar de música sertaneja com o filho João, que sofre de uma síndrome. ''''Numa casa onde se ouvia Gershwin, Cole Porter, Pixinguinha, Tom Jobim, Cartola, ele nasceu gostando do sertanejo que ouvia do radinho da faxineira. A versão que faço de Pense em Mim é muito delicada'''', ressalva. A cantora interpreta todas as canções acompanhada apenas de seu violão, mais por opção estética do que razões econômicas. ''''Quando pensei em fazer o show de lançamento do CD me deu preguiça de pensar em projeto, captar recurso, essas coisas que já tinha feito. Não queria fazer um ''''projeto'''', mas um show de música. A arte hoje anda muito barroca, muito ligada a evento, é sempre uma parafernália, onde tudo fala mais alto do que a música'''', critica. Como a provar que show de música - como o de Cida Moreira e André Frateschi cantando Tom Waits que ela viu no mesmo Espaço Viga, por isso escolheu esse espaço - ''''é uma coisa preciosa'''', Olivia se expõe agora da maneira mais intimista e confessional. ''''É o show mais importante da minha vida'''', diz. O procedimento reflete a investida na porção mais autoral. No CD, Olivia dividiu a maior parte das canções com o escritor português Tiago Torres da Silva, que conheceu em Lisboa, mas firmou a parceria no Rio. Do primeiro encontro surgiu Areias do Leblon, a bela bossa que abre o CD. Tiago surpreende nas letras pelo pelo domínio da cultura e da linguagem brasileiras. Como o CD saiu antes em Portugal, a cantora até fez um glossário para ''''traduzir'''' expressões como ''''baseado'''', ''''incelença''''. Esta última se junta a outras referências da cultura afro-brasileira, por meio do candomblé, em Mãe Quelé. Homenagem a Clementina de Jesus, a canção tem a voz de Maria Bethânia, citada na letra. Seu Jorge também faz participação de relevo no samba Na Ponta dos Pés. Tiago volta às referências baianas em Eu Nunca Fui à Bahia, mas é em Por Dentro das Canções, uma das mais bonitas do álbum, que revela os melhores achados, com referências a Cazuza, Tom Jobim, Roberto Carlos, Ivan Lins, Paulinho da Viola. ''''Quando canto essa música no show, os olhos das pessoas brilham, como se elas realmente estivessem percorrendo as canções.'''' Olivia conta que demorou a expor seu lado compositora porque desde sempre viveu cercada de música e músicos ''''da melhor qualidade'''' que a paparicavam. ''''Então, a pessoa que tocava foi ficando atrofiada diante da intérprete. Estudei violino, piano, voltei a tocar violão no fim de 2004. É dessa relação que surge a composição.'''' Foi também em 2004 que Olivia começou a pensar em fazer um disco só com músicas de Caetano Veloso, depois de ter homenageado Aracy de Almeida e Vinicius de Moraes. Foi criando novas harmonias para algumas canções de Caetano que ela decidiu compor. As introduções ''''começaram a ficar imensas'''', viraram temas próprios, e isso ativou sua criatividade. Para arrematar, numa turnê de voz e piano com Gismonti pela Europa veio dele o estímulo definitivo. O público gostou de vê-la fazer essa reflexão da vida musical. No Rio, o show ficou cinco semanas em cartaz, e volta para mais dois meses. Em Porto Alegre, ganhou elogios rasgados de Luis Fernando Verissimo. São Paulo não pode perder essa chance. Serviço Olivia Byington. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, 3801-1843. 6.ª a dom., 21 h; dom., 19 h. R$ 40