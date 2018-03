Olha nós aqui divagando... DATA ESTELAR Sol e Urano em conjunção; Lua começa a minguar transitando pelo signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra, é absurdo crer que a dor que nos atormenta seja fruto do acaso ou parte constituinte da própria natureza humana. Ora! A repetição sistemática de um hábito pode torná-lo normal, mas não por isso há de ser considerado parte da natureza. Nossa dor é saber que somos integrados ao Universo, reconhecer que agir em conjunto é o nosso destino e natureza, mas por pura preguiça e indolência continuar nos convencendo de não haver tempo para funcionar assim. Por isso, vivemos com medo do que nós mesmos inventamos, a fantasia de nossa exclusão dos eventos cósmicos. Cada animal, cada planta e cada pedra de nosso planeta conhece o lugar que ocupa e o ocupa ativamente, só nós, humanos, ficamos divagando... Áries >>21-03 a 20-04 A aceitação de limites não é, em si mesma, uma rejeição nem uma diminuição de sua pessoa em particular. Aceitar as limitações é concordar em agir dentro das possibilidades atuais, sem perder de vista ideais mais avançados. Touro >>21-04 a 20-05 A desordem que a presença das pessoas provoca não se supera com você optando por afastá-las. Esta desordem é sagrada, porque invoca a necessidade de todo mundo se juntar e criar uma rede de relacionamentos produtiva e próspera. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A dignidade de sua presença entre o céu e a terra acontecerá em concordância com sua capacidade de preservar uma boa rede de relacionamentos sociais. Você não pode pretender se dar bem só, isso é algo impossível no mundo humano. Câncer >>21-06 a 21-07 O amor é uma tarefa e um atrevimento também. É uma tarefa porque você precisa compreender, tolerar e aceitar as diferenças que cotidianamente criam conflito e discórdia. Amar é atrevimento porque é necessário coragem para agir assim. Leão>> 22-07 a 22-08 Arriscar-se a perder o controle é o desafio da atualidade. Com certeza, esta é uma tarefa difícil, porque ameaça sua sensação de integridade. Porém, atrevendo-se a encará-la, logo a aparência negativa se mostrará diferente. Virgem >>23-08 a 22-09 É insuficiente prezar a própria liberdade, há de se dedicar tempo cotidiano para lutar a favor dela. Tenha certeza que liberdade não é apenas fazer o que você deseje, mas também agir o melhor possível dentro das limitações. Libra >>23-09 a 22-10 O que falta a você não será preenchido por um trabalho, por dinheiro ou por um belo par de olhos apaixonados. O que falta a você será preenchido com coragem suficiente para fazer valer seus próprios desejos e aspirações. Escorpião >>23-10 a 21-11 Em vez de esperar que outras pessoas façam espontaneamente o que você espera delas, peça logo a ajuda necessária, porque ainda a telepatia não é uma percepção desenvolvida na humanidade e, por isso, não se pode contar com ela. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Se você esperava que esta parte do caminho fosse segura e confortável, agora já deve ter dado para perceber que não é nada disso que acontece. Entretanto, mesmo que insegura, esta parte do caminho é rica em experiências. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Pequenas mudanças cotidianas serão eficientes para que as grandes mudanças se operem numa velocidade maior do que a imaginada. Sua alma já viu o panorama do futuro e sabe o que precisa ser feito. Agora só falta fazê-lo. Aquário >>21-01 a 19-02 Você não precisa agradar ninguém, porém, isto tampouco deve converter-se no exercício deliberado de desagradar todo mundo. Este tipo de atitude não representaria liberdade alguma, pelo contrário, tornaria você mais dependente. Peixes >>20-02 a 20-03 Seu poder se demonstra naqueles momentos dramáticos em que as pessoas ao seu redor perdem a cabeça e não sabe o que fazer. Nesses momentos, sua alma se coloca no papel de líder e, certamente, mantém a cabeça no devido lugar.