Olha a faca, Nazaré!

E não é que Nazaré Tedesco vai mesmo passar pelo facão? Conforme esta coluna noticiou, após a Globo ser advertida duas vezes pelo Ministério da Justiça, por exibir cenas da vilã consideradas violentas em Senhora do Destino, o departamento de Classificação Indicativa enviou emissários para uma reunião com representantes da emissora, na última quarta-feira. A Globo se comprometeu a "ser mais severa nas mudanças e cortes necessários para a adequação da obra à classificação a ela atribuída". Caso a emissora resistisse em modificar o conteúdo do folhetim, ele poderia ser reclassificado de 10 anos para 12 ou 14 anos e, com isso, liberado para ser exibido apenas depois das 20 horas. Senhora do Destino é a aposta da emissora para um de seus melhores resultados de ibope no Vale a Pena Ver de Novo. No feriado do dia 21, alcançou 25 pontos de média, audiência maior do que as últimas novelas das 6 e 7. Procurado pelo Estado, o autor Aguinaldo Silva diz que a novela pertence à Globo e que ele apenas trabalhou sob encomenda. "No Brasil existe a falsa ideia de que o autor é dono da novela que escreve", diz.