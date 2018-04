Oceano de vida Data estelar: Júpiter e Netuno em conjunção, Mercúrio e Saturno em sextil; a Lua míngua no signo de Aquário. O Universo é um oceano de Vida que circula através de seus componentes, sejam esses galáxias, sistemas, estrelas, planetas, reinos da natureza ou indivíduos em particular. Participar conscientemente dessa circulação de Vida é o objetivo sagrado de nossa humanidade. Todas as crises e dificuldades que enfrentamos nos mostram as maneiras com que evitamos fazer parte ativa deste destino. Com a mesma disciplina e sistemática com que evitamos esse elevado caminho teremos de dedicar-nos a contrariar o que nos contraria. Esse trabalho é eminentemente mental, pois é na dimensão dos pensamentos que se decide, minuto a minuto, fazer parte ativa da circulação graciosa de Vida ou lhe dar as costas e construir um mundo sombrio. ÁRIES 21-3 a 20-4 Sem você fazer a sua parte do lado de cá, nenhuma ajuda provinda do lado de lá agirá de forma eficiente. Sua parte consiste em esforçar-se continuamente para preservar a correção, a ética em todas as atitudes. TOURO 21-4 a 20-5 Mudar os planos não seria o mesmo que mudar de filhos. Ainda que você tenha se debruçado durante meses sobre os planos, melhor perceber logo a oportunidade de revê-los e substituí-los por outros, maiores e melhores. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Justificar os erros para que pareçam acertos é a melhor maneira de construir muros que impeçam a percepção do que é necessário fazer para aprimorar-se. Quem não compreende seus erros nunca melhora e, assim, evita o sucesso. CÂNCER 21-6 a 21-7 O mal conhecido não é melhor do que o bem desconhecido. Porém, seguir em frente na direção do desconhecido pressupõe espírito de aventura e, principalmente, da boa vontade que evita acomodar-se na indolência. VIRGEM 23-8 a 22-9 Como ajudar alguém que não quer ajuda? Não se pode! Quando os constrangimentos acontecem, o pedido de ajuda é legítimo e nunca deixa de ser atendido. Porém, sem esse pedido não se pode estender uma mão amiga a ninguém. LIBRA 23-9 a 22-10 A ansiedade aniquila os pensamentos elevados que você poderia pensar. Por isso, apesar de que, às vezes, a ansiedade provoca momentos divertidos, veja nela a inimiga que precisa ser aniquilada para tudo dar certo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Como é difícil determinar o que produz o bem-estar! Normalmente, pensa-se que o dinheiro garantiria o bem-estar procurado, mas na prática é esse frenesi que acaba tirando toda e qualquer perspectiva de bem-estar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As mais saudáveis e felizes situações podem ser corrompidas quando a mente preserva um estado de ânimo confuso e preocupado. Tal estado de ânimo pode ser exorcizado como efeito da força de vontade, você sabia? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nenhum sucesso real acontece a quem não tiver uma mínima ideia da infinita cadeia de acontecimentos a que pertence sua própria Vida. O esforço de compreender essa unidade cósmica é a síntese de todo sucesso real. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sua vulnerabilidade se alimenta de indecisões e incertezas. Evidentemente, não se pode ter certeza a respeito de tudo, mas isso não significa que você deva ficar o tempo todo ruminando incertezas, dilemas e dúvidas. PEIXES 20-2 a 20-3 As atitudes destemidas parecem desvairadas ou tolas, porém, tolice mesmo seria não agir por medo de falhar. Quem nunca falha não encontra a oportunidade de aprimorar-se e conquistar sucesso com seus próprios meios.