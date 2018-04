Obras em Catálogo no Brasil* VIDA DE ESCRITOR: Lançado nos EUA em 2006, chega às livrarias a partir de amanhã. A MULHER DO PRÓXIMO: Publicado em 1980, traça painel das mudanças nos costumes sexuais nos EUA dos anos 60 e 70. FAMA E ANONIMATO: Livro de 1970 reúne série de entrevistas sobre a cidade de Nova York e a construção da ponte Verrazzano-Narrows, além de conversas com artistas e esportistas americanos. O REINO E O PODER: De 1969, conta a história do New York Times, onde Talese trabalhou até 1965. * Editadas pela Companhia das Letras