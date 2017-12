Obras e mostras do Museu Afro Brasil estão disponibilizadas na internet

Uma parceria realizada entre o Museu Afro Brasil e o Google Cultural Institute disponibiliza agora na internet mais de 100 obras da coleção da instituição, abrigada no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O público pode fazer visitas virtuais ao Afro Brasil por meio do Street View, que capturou imagens em 360 graus do acervo e de algumas das exposições temporárias e de longa duração apresentadas no local. Entre os destaques da galeria virtual, estão as fotografias de Alfred Weidinger exibidas na mostra Espírito da África ­- Os Reis Africanos.

Outras atrações são os registros da exposição Arte, Adorno, Design e Tecnologia no Tempo da Escravidão, que ficou em cartaz por dois anos no museu, assim como de O Banzo, O Amor e a Cozinha de Casa, individual do artista Sidney Amaral. O projeto também é uma oportunidade de conhecer as peças da coleção da instituição, inaugurada em 2004 a partir da doação do acervo particular do artista e diretor-fundador do Afro Brasil, Emanoel Araujo.