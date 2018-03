Obras do Masp no Google Arts & Culture

Mais de mil peças do Masp passam a fazer parte da experiência interativa do Google Arts & Culture, que possibilita a pessoas de todo o Brasil e do mundo visitar o museu. Com isso, pode-se ver obras como Rosa e Azul – As Meninas Cahen d’ Anvers (1881), de Renoir ou O Lavrador de Café (1934), de Candido Portinari, direto do celular ou checar peças da coleção de arte pré-colombiana que ainda nem foram expostas no museu. A nova coleção online está disponível no site do Google Arts & Culture (g.co/masp).