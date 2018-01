Obras de Andy Warhol são vendidas em Londres

Dez icônicas serigrafias das latas de sopa Campbell, ilustradas pelo artista americano Andy Warhol, foi vendida em Londres nesta terça-feira por 209 mil libras, equivalentes a R$ 1.045.000. As latas foram arrematadas em um leilão com mais 83 trabalhos do artista, considerado o pai da pop art.

A série "Cowboys and Indians", em que Warhol ilustra a história popular da conquista do Oeste com imagens do autor John Wayne, de um indígena e do ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, entre outros, foi vendida por 305 mil libras, o dobro do preço estimado. Quatro retratos do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe foram arrematados por 149.000 libras. Apesar da estimativa de venda por até 150 mil libras, ninguém levou para casa a serigrafia da atriz Marilyn Monroe, uma das mais célebres obras de Warhol.

Uma parte dos artigos à venda eram de uma coleção privada que ficava na Eslováquia, terra natal dos pais de Warhol. O país inaugurou em 1991 o primeiro museu dedicado ao artista, o Museu de Arte Moderna Andy Warhol, em Medzilaborce. Foi lá onde nasceu a mãe do artista, Julia, e onde conheceu Andrej, pai dele. A coleção eslovaca inclui um grupo completo de quatro serigrafias chamadas de "Saint Apollonia", inspiradas em um quadro do pintor italiano Piero Della Francesca, que foram vendidas por 13.750 libras.