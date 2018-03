Obra-prima do pintor britânico Turner será leiloada em Londres

Descrita pela casa de leilões Sotheby's como uma das maiores obras-primas da arte britânica ainda nas mãos de proprietários particulares, o quadro Rome, from Mount Aventine, de 1835, deve obter entre 15 e 20 milhões de libras esterlinas quando for posto à venda na quarta-feira.

“Há menos de 10 grandes quadros de Turner com colecionadores hoje, pelo que se sabe, e esta obra deve ser posta entre as melhores”, disse Alex Bell, co-presidente do Departamento de Pinturas dos Mestres Antigos da Sotheby’s.

“A pintura está tão bem conservada que cada marca do artista, cada volta de seu pincel, cada raspagem de sua espátula ainda pode ser vista claramente.”

Turner revolucionou as convenções do século 19, desafiando as fronteiras do realismo e da abstração com uma ousadia que antecipou impressionistas como Claude Monet e Camille Pissarro.

O leilão vem em boa hora, pouco depois do lançamento de um filme do diretor Mike Leigh sobre a vida do pintor pelo qual Timothy Spall, que o interpretou, recebeu o prêmio de melhor ator no festival de Cannes, e uma mostra de seus últimos quadros está atualmente em exibição na galeria Tate de Londres.