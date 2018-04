Obra polêmica de modernista estreia no Sesi Estreia hoje para convidados, no mezanino do Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1.313), O Bailado, de Flávio de Carvalho, com direção de Roberto Lage. Montada pelo Núcleo Experimental de Artes Cênicas do Sesi, a peça terá apresentações regulares a partir de quinta-feira e ficará em cartaz até o dia 26, de quinta-feira a sábado, às 20h30, e domingos, às 19h30. Trata-se de uma performance inspirada em textos do polêmico artista plástico Flávio de Carvalho (1899-1973). A entrada é franca. Para a montagem (sem diálogos), o grupo partiu da peça Bailado do Deus Morto, escrita e encenada por Flávio de Carvalho em 1933.