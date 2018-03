Obra de José Leonilson é revisitada em mostra na Universidade de Fortaleza

FORTALEZA - Na mesma semana em que o Museu da Fotografia inaugurou, a Universidade de Fortaleza (Unifor) abriu, em seu espaço cultural, a retrospectiva sobre José Leonilson (1957-1993) Arquivo e Memória Vivos. A curadoria é assinada pelo pesquisador da obra do cearense, Ricardo Resende, que também já assinou outras mostras do artista, como Sob o Peso dos Meus Amores, em 2011.

A exposição na Unifor foi pensada para contemplar a publicação do catalogue raisonné de Leonilson, que será lançado em maio na capital cearense. O catálogo contará com o registro de quase quatro mil criações do artista, resultado de 24 anos de trabalho de pesquisa do Projeto Leonilson.

Com mais de 120 obras, foram reunidos desde seus primeiros trabalhos nos anos 1980 até as sensíveis criações feitas nos seus últimos anos de vida, após descobrir que era portador do vírus HIV.

Neste processo de catalogação, foram descobertos diversas obras inéditas de Leonilson que são, agora, exibidas na retrospectiva em Fortaleza. É o caso da pintura sobre papel A Coragem da Montanha, de 1991, de uma coleção particular – na qual o artista retoma o uso da figura da montanha em seu aparato simbólico.

Outro artista cearense que ganhará seu raisonné é o modernista Antonio Bandeira (1922-1967). O catálogo, previsto para sair em agosto deste ano, também será acompanhado de uma retrospectiva.

