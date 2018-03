Obra de Gauguin é vendida por US$ 300 milhões, novo recorde

A pintura Nafea Faa Ipoipo (Quando Te Casarás?), da fase taitiana de Paul Gauguin (1848-1903), tornou-se o quadro mais caro já vendido ao ser adquirido por um comprador do Catar por cerca de US$ 300 milhões, publicou hoje, 6, o jornal The New York Times.

A obra, realizada em 1892, pertence à série de mulheres taitianas que o pintor francês desenvolveu na fase mais reconhecida e famosa de sua carreira. O quadro já integrou o acervo do Kunstmusem de Basel, na Suíça, durante mais de cinco décadas, mas nos últimos anos a tela estava em mãos de colecionadores privados suíços.

Segundo o The New York Times, a venda foi confirmada por Rudolf Staechelin, antigo executivo da casa de leilões Sotheby's de Nova York. A obra de Gauguin bateu o recorde anterior, o valor alcançado pela pintura Jogadores de Cartas, de Paul Cézanne, comprada por US$ 250 milhões em 2012 pela Casa Real do Catar.

Outros recordes já ocorridos em leilões foram os dos quadros Três Estudos de Lucien Freud, de Francis Bacon, tríptico arrematado por US$ 142,4 milhões por Mayasa bin Hamad al Zani, irmã do emir de Catar. Já O Sonho, de Pablo Picasso, foi pago por US$ 155 milhões em 2013 pelo empresário do ramo financeiro americano Steven Cohen.