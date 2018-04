Obra de Debret é discutida na Casa das Rosas A Casa das Rosas ( Av. Paulista, 37, tel. 3285-6986 ) promove hoje, às 20 horas, palestra sobre o pintor e ilustrador francês Jean-Baptiste Debret (1768- 1848), que veio ao Brasil com a Missão Artística Francesa. O palestrante é o bibliófilo e editor Pedro Corrêa do Lago, que publicou, entre obras sobre o período, Taunay e o Brasil, catálogo sobre a produção do pintor Nicolas-Antoine Taunay durante a Missão. O evento faz parte das comemorações do Ano da França no Brasil, que na Casa das Rosas tem como foco discutir a influência francesa na literatura e poesia brasileiras. Entre os temas estão a vinda dos dois artistas ao Brasil.