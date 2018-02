Objetividade e subjetividade Data estelar: Marte e Plutão em oposição, Vênus e Netuno também, a Lua cresce em Aquário. Enquanto isso, aqui na nave Terra a cultura humana está à beira do colapso e nenhuma circunstância objetiva salvaria as pessoas que desta participam; todas, enfim. Neste momento, só uma mudança de atitude, que é uma circunstância subjetiva, salvaria as pessoas do desastre que é continuar preservando as coisas como estão, pela mera razão de sempre terem sido feitas assim. Mudança de atitude é pensar menos em nós mesmos como indivíduos e muito mais na utilidade que tenhamos ao bem público, através de nossas profissões e relacionamentos. Tudo acontece em nome de que o futuro de nossa humanidade depende do devido valor outorgado ao que hoje é desprezado, a subjetividade, o princípio e fim de onde emana e aonde retorna aquilo misterioso que chamamos de vida. ÁRIES 21-3 a 20-4 Agrade a seus sentidos com tudo que é belo e digno de ser contemplado, de modo que seja possível voltar a pensar que a vida vale a pena ser experimentada, sensação que se apagou sob o drama dos últimos tempos. TOURO 21-4 a 20-5 A tensão passa e os sonhos ressuscitam como se nunca tivessem saído de cena. Assim são as coisas, no fragor da batalha as pessoas perdem a cabeça e o coração, dizem coisas terríveis, mas depois tudo volta ao normal. Será? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Um pequeno diálogo esclareceria todos os desentendimentos, porém, todas as pessoas envolvidas teriam de se dispor a ouvir tanto quanto a dizer o que elas têm em mente. Quanto a dizer, sem problema, mas a respeito de ouvir... CÂNCER 21-6 a 21-7 Coisas boas acontecem no meio de circunstâncias difíceis também, comprovando que o universo continua mágico e gracioso como sempre, e que os verdadeiros responsáveis pelo descalabro são mesmo os seres humanos de coração enrijecido. LEÃO 22-7 a 22-8 Relacionar-se bem é algo que só poderia ocorrer entre pessoas que estimulem a troca desinteressada de afeto, pois quando há quaisquer interesses envolvidos, aí a coisa se torna viciada, descambando facilmente para o conflito. VIRGEM 23-8 a 22-9 A solidão será uma boa amiga neste momento em que sua alma precisa fazer reflexões profundas, em busca de maior clareza para avaliar devidamente os relacionamentos e perspectivas. Prefira a soli-dão às conversas e diálogos. LIBRA 23-9 a 22-10 Há males que vêm para bem, ou, pelo menos é isso que a sabedoria popular reza. Talvez isso não seja tão verdade quanto o olhar humano ser capaz de enxergar uma oportunidade nos problemas, desde que tenha intenção mesmo de evoluir. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A imaginação pode ajudar e atrapalhar, tudo depende de como você a conduzir, ou se a conduzir, pois se a sua alma se abandona ao jogo difuso e confuso da imaginação, então tudo ficará, também, muito confuso e difuso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aproveite o pouco e bom descanso que sua alma puder desfrutar, pois o clima andou pesado nos últimos tempos, e algo assim não poderia estender-se muito mais sem comprometer a saúde. Descanse, relaxe, respire fundo a alegria da vida. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Um pouco de paz, até parece incrível que algo assim pudesse acontecer depois de tantos dias tensos! Contudo, a vida é assim mesmo, alterna o drama das tormentas com o paraíso e calmaria que sempre vêm depois dessas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando sua alma se encontrar em perigo e o panorama parecer completamente árido, nesse momento reconhecerá o valor das pequenas delícias da vida cotidiana, através das quais o aspecto de tudo se transformará, e para melhor. PEIXES 20-2 a 20-3 Faça com carinho e alegria tudo que for de sua alçada, mude o ânimo, decida permanecer firmemente arraigado na alegria, a despeito de todo esse tumulto que, em vez de diminuir, só parece aumentar a cada momento que passa.