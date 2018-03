Oasis faz maior turnê pela América do Sul A banda britânica Oasis anunciou esta semana a vinda da turnê de seu mais recente disco, Dig Out Your Soul (2008), ao Brasil. Eles tocam no Citibank Hall (Rio de Janeiro) no dia 7 de maio; na Arena Anhembi (São Paulo) no dia 9 de maio; na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba), no dia 10 de maio; e no Gigantinho (Porto Alegre), no dia 12 de maio. Trata-se da maior turnê do grupo na América do Sul - eles tocam ainda em Caracas (Venezuela), no Estádio Universidad Simón Bolívar, no dia 28 de abril; em Lima (Peru, no Estádio Nacional), no dia 30 de abril; em Buenos Aires (dia 3, no Estádio do River); e em Santiago (dia 5, Movistar Arena).