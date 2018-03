O Visível e o Invisível exibe filmes e vídeos O Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, www.itaucultural.org.br) apresenta de hoje a domingo a mostra de filmes O Visível e o Invisível, com curadoria de Berta Sichel, diretora do departamento de audiovisual do Museu Reina Sofía, de Madri. A exposição integra a programação da mostra Cinema Sim - Narrativas e Projeções, em cartaz na instituição. O Visível e o Invisível vai exibir 17 filmes e vídeos realizados por artistas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, EUA, França, Indonésia, Lituânia, Suíça e Venezuela. Hoje, às 20 h, a mostra será aberta com exibição de obras de Jenny Perlin, Jackie Reem Salloum e Sean Snyder e palestra com Berta Sichel.