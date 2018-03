O vigor do rock de Ben Harper Se, como diz Rita Lee, "rock não é pra maricas", o que faz Ben Harper em White Lies for the Dark Times (Virgin/EMI) é dar uma boa prova de, digamos, macheza. Acompanhado da banda Relentless7, ele põe pra fora blues-rocks vigorosos, inspirados, com letras incisivas, como Number With no Name, Shimmer and Shine e a emotiva Up to You Now. Lay There & Hate Me remete a Cream e Jimi Hendrix. Mas como todo roqueiro também exala ternura, o guerreiro descansa em baladas-blues como Skin Thin e Faithfull Remain, sem perder a verve irônica.