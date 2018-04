O Universo Particular de Marisa volta renovado

Já faz quase um ano e meio que Marisa Monte estreou a turnê Universo Particular em Curitiba. Nesse meio tempo a cantora foi vista por 300 mil pessoas, rodando o Brasil e o exterior, incluindo a Ásia e a Oceania, onde cantou para públicos novos, estranhos, mas receptivos, como os coreanos, australianos e chineses. De volta a São Paulo, a partir de hoje no Tom Brasil Nações Unidas, ela traz o show com o roteiro reformulado, mas os mesmos cenários, instrumentistas e formato de arranjos. ''''Das 20 músicas, no mínimo um terço não estava da outra vez'''', conta a cantora. Além de grande parte das faixas dos álbuns Universo ao Meu Redor e Infinito Particular (lançados simultaneamente em 2006 e alicerces da turnê), agora tem hits dos discos anteriores, como Beija Eu, Eu Sei, Dança da Solidão (clássico de Paulinho da Viola), Já Sei Namorar, do projeto Tribalistas - que Marisa realizou com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown em 2002 -, e Pedindo pra Voltar, da Timbalada, que ela não gravou. ''''É uma dinâmica natural dentro de uma turnê, porque daí também tem a própria história das músicas. Hoje, como as músicas que saíram em março do ano passado, já não são mais novas, todo mundo canta junto, como Vilarejo, Até Parece, O Bonde do Dom'''', observa. ''''Então isso também é uma evolução no show. Dá um ganho muito grande em termos de cumplicidade com o público, porque ele é responsável por boa parte do que acontece no show.'''' Marisa vem documentando em vídeo todo o processo desse trabalho, com números musicais da turnê, cenas de bastidores e entrevistas desde o lançamento dos dois CDs. Universo e Infinito são dois dos melhores álbuns de sua carreira (o outro é Verde Anil Amarelo Cor de Rosa e Carvão, de 1994) e o show gerado deles também. Diferentemente do que fez com Cor de Rosa, que se transformou num dos dois CDs do álbum duplo Barulhinho Bom, desta vez ela não vai lançar disco ao vivo, como também evitou na turnê anterior, de 2000. Nem pretende realizar um DVD convencional de show, como já virou lugar-comum no mercado. Sem pressa, ela continua a turnê até dezembro e só depois pretende editar o DVD. ''''É um registro mais amplo da atividade de profissional da música'''', diz Marisa. ''''Ainda estou em fase de montar roteiro, procurando as idéias.'''' Por onde passou no exterior, Marisa envolveu grandes platéias e ganhou elogios rasgados na mídia. Em países como Estados Unidos e outros da Europa, ela já consolidou a carreira atraindo tanto brasileiros como fãs e curiosos locais. Além de ser um desafio, ela diz que é ''''uma delícia'''' cantar para públicos novos, como os coreanos. ''''Claro que ninguém te conhece e nem entende o que você está cantando, mas ao mesmo tempo é o máximo fazer aquilo e sentir que a reação das pessoas é incrível, que elas se envolvem, dançam, cantam, batem palma. É a força da comunicação musical mesmo, não só através da palavra.''''