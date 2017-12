O único erro

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura; Lua atinge a fase Nova no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na nave Terra o tempo que nossa humanidade gasta em pensamentos autocentrados, preocupando-se com seu bem-estar exclusivamente pessoal, para o qual teria de encarar os semelhantes como estorvos a ser eliminados ou objetos a ser manipulados, é o tempo, também, em que ela caminha certamente para a autodestruição. Nossa humanidade se aproxima firmemente de vários segredos que revolucionam seu conceito de realidade, mas ainda não conseguiu superar o maior erro de todos, o único que lhe impede a passagem pelo portal da libertação. Este erro consiste em nossa humanidade se achar centro do Universo, o qual, levado às últimas conseqüências, impede que cumpramos nossa função cósmica, prestando o serviço para o que somos destinados. ÁRIES 21-3 a 20-4 As humilhações sofridas servirão para nunca mais repetir os erros que conduziram a esta situação. Por isso, é melhor superar o quanto antes quaisquer resquícios de ressentimentos, de modo que estes não sejam carregados ao próximo ciclo. TOURO 21-4 a 20-5 Valorize sinceramente as pessoas que acompanham você no caminho da vida. É importante que esta atitude seja sincera, e não mera maquiagem por trás da qual se ocultariam interesses secundários. As pessoas não são objetos, ou são? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Seus grandes planos não sofrerão por causa de você prestar maior atenção aos mínimos detalhes que fazem a delícia da vida cotidiana. Perder tempo é uma ilusão, pois como o tempo não é uma coisa, este não pode ser nem perdido nem ganho. CÂNCER 21-6 a 21-7 Reveja os desejos, pois talvez você não precise continuar gastando força e recursos para satisfazê-los, dado que muitos destes se mostraram muito mais atrativos na fantasia do que quando se aproximaram da realização. LEÃO 22-7 a 22-8 Você sempre irá precisar de um lugar ao qual retornar depois de um dia cansativo, ou depois de um longo período de lutas. Este será o lugar que sua alma chamará de lar, e que para cumprir sua função terá de ser preservado do barulho do mundo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Mude seu discurso e perceba a magia que acontece nos relacionamentos. Tudo muda quando muda o discurso, pois a mente é conduzida a outra perspectiva, e de um outro ângulo tudo se transforma, a história vira outra. LIBRA 23-9 a 22-10 Seus talentos são a importância que sua presença terá na sociedade humana. Porém, de que serviriam os talentos que permanecem sem desabrochar? De nada! Se você quiser adquirir importância, desenvolva e manifeste seus talentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A partir do momento em que sua alma decidir enxergar os mesmos acontecimentos de sempre de outro ângulo diferente, começará, também, seu processo de libertação, e nunca mais as coisas continuarão se repetindo de forma tediosa. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Busque conselho na solidão, evite lutar contra esta, como se só coisas depressivas fossem acontecer no silêncio. Há momentos, como o atual, em que só a solidão poderia informar você a respeito das melhores opções disponíveis. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As pessoas que desconfiam levantam suspeitas a respeito de si mesmas, pois para desconfiar é necessário idealizar situações obscuras, e quem fica pensando demais nestas coisas acaba, mais cedo ou mais tarde, praticando-as também. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Renove suas perspectivas, abandone o quanto antes tudo que não foi possível conquistar, pois seria tolice continuar insistindo em caminhos que só trouxeram frustração, enquanto outros se encontram disponíveis para a exploração. PEIXES 20-2 a 20-3 A realidade muda de acordo com a mudança de seus pensamentos. Quando você enxergar além dos conceitos com que se acostumou a julgar as pessoas, conseguirá também enxergar que aquilo que chama de realidade é bem mais amplo do que parecia.