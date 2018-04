O último texto no teatro de hostilidades O dia 1º de outubro assinala uma das mais renhidas batalhas da campanha, com numerosas baixas, entre mortos e feridos. O relato começa às 6 horas da manhã, quando repercute a primeira bala do tiroteio deflagrado pelo exército. A partir daí, as tropas procederiam à ofensiva, em vagas sucessivas. A resistência do arraial cercado continua surpreendendo a todos. Tamanho bombardeio, incluindo canhonaços, deveria aniquilar o adversário: mas ao fim de quase uma hora, sem que se divise um só vulto, a fuzilaria revida do âmago do cerco. E, quando a noite cai, o resultado, indeciso, não pende nem para um lado nem para o outro. Esta foi a última correspondência enviada por Euclides do teatro das hostilidades. Desse dia 1º até o dia 5 de outubro, quando a guerra finalmente acabou, desenrolou-se uma só e intermitente batalha. Para saber o que aconteceu depois, seremos obrigados a ler outros jornais e outras reportagens, ordens do dia dos militares, relatórios de governo, depoimentos posteriormente escritos. Euclides deixaria Canudos no dia 3, dois dias antes da queda do arraial. Faltou mais uma e muito aguardada correspondência, que narraria a culminação da campanha, coroada pela vitória. Assim, a série ficaria em suspenso, sob o troar da metralha e o silvo dos projéteis. Ele escreveria depois uma crônica em louvor ao Batalhão de São Paulo, que costuma ser inadequadamente publicada como fecho da série. Como é uma conclusão (ou falta de conclusão) insólita para uma missão de tal importância, deu ensejo a todo tipo de conjectura. Por que Euclides interrompeu as reportagens? Seria porque, como é provável, não tenha suportado a crueldade da guerra e tinha retirado seu apoio a ela? Envergonhava-se do desempenho do exército - do seu exército, com oficialato adestrado na Escola Militar ilustrada - contra um bando de sertanejos famintos e mal armados, porém inabaláveis em sua resistência, que ele aprendeu a admirar e que passou a considerar como compatriotas? É o que parece, como se verá nas páginas de Os Sertões.