O último No Limite

A quarta e atual edição de No Limite deve enterrar, provavelmente de vez, o formato na Globo. Audiência e repercussão em baixa, e formato desgastado são alguns dos motivos para a desistência de uma quinta edição do programa na emissora, que chegou a cogitar a sequência para 2010 antes mesmo de a edição atual estrear. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, somando as audiências do reality às quintas-feiras e domingos, seus principais dias, No Limite registra até agora média de 18 pontos de ibope, uma das mais baixas na história do programa. Aos domingos, a situação piora. Anteontem, No Limite registrou média de 14 pontos ante 22 pontos de A Fazenda, da Record, no horário. Na Globo, muitos acreditam que investir em realities além de Big Brother Brasil tem se mostrado risco e investimento desnecessários, uma vez que os formatos estão cada dia mais parecidos. Segundo a Assessoria de Imprensa da emissora, uma nova edição de No Limite realmente não está nos planos da Globo, mas não por conta do desempenho da atual e sim porque a grade de programação de 2010 ainda não foi planejada.