O último concerto de Neschling à frente da Osesp

Era para ser o ponto culminante de uma trajetória de reestruturação. E foi. Mas o destino quis que o concerto de final de ano da Osesp, transmitido ao vivo para toda a Europa no dia 31 de dezembro de 2008, fosse também o último da parceria da orquestra com o maestro John Neschling. Lançada agora em DVD, a apresentação acabou se tornando documento histórico. A Euroarts escolhe todos os anos um espetáculo realizado mundo afora no dia 31 de dezembro para transmitir pela televisão. Em 2008, foi a vez da Osesp, sinal inequívoco de prestígio. Não se deixe enganar: o nome pouco inspirado (São Paulo Samba) esconde um repertório interessante e variado, que tem, entre outros destaques, Choros nº 10, de Villa-Lobos, Encantamento, de Camargo Guarnieri, Baião de Lacan, de Guinga e Aldir Blanc, peças de Ginastera e Piazzolla, além da participação da cantora Mônica Salmaso e da Banda Mantiqueira. Nos extras, o maestro explica que a linha que divide o popular e o erudito, na música brasileira, é fluida. Temas populares chegam ao universo sinfônico de maneira muito natural, da mesma forma que autores como Villa-Lobos ganharam nova vida em peças de autores populares. Os arranjos são de muito bom gosto e, anos depois da primeira parceria, Osesp e Banda Mantiqueira constroem uma nova e estimulante identidade quando tocam juntas. "Buscamos uma terceira via", explica Neschling. No meio do programa, eles tocam o Mourão de Guerra-Peixe, eterno bis da orquestra, que bate os pés no chão em delírio rítmico. De tudo que Neschling e Osesp fizeram juntos, a peça bem que poderia servir de símbolo da parceria que mudou os rumos da música brasileira.