O último Chaplin, gagá só para quem não quiser ver direito Em 1967, Charles Chaplin, então com 78 anos, realizou aquele que seria seu último filme - A Condessa de Hong Kong, com Sophia Loren e Marlon Brando. É a atração do Telecine Cult, às 9h40. Chaplin foi um dos grandes artistas do cinema. Criou um personagem imortal, Carlitos, e os críticos até se esquecem que ele fez avançar também a linguagem do cinema. Os anos 60 foram revolucionários. Mudaram as estéticas, os comportamentos. No pré-Maio de 68, Chaplin foi considerado gagá com sua comédia sobre uma condessa russa que entra como clandestina num transatlântico e termina envolvendo-se com um embaixador americano. O cara tem ambições políticas. É casado. Um divórcio - e a união com uma russa! - poderá destruir seu futuro. Poucos críticos tiveram paciência de tentar entender o que Chaplin estava querendo fazer, mas, no quadro da guerra fria entre EUA e URSS, sua denúncia da hipocrisia, nas relações interpessoais e políticas, não era tão obsoleta assim. O mineiro Maurício Gomes Leite foi o único crítico a entender isso e a defender a Condessa com paixão. O próprio Chaplin faz um pequeno papel, mas quem rouba a cena é Margaret Rutherford, como uma velha Carlitos de saias.