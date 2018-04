O trágico do cotidiano no bom humor dos clowns

Eles vêm de Campinas para fazer o público paulistano rir. E não pouco. A Julieta e o Romeu, espetáculo do grupo Barracão, em cartaz no Fábrica Teatro, é desses que fazem o espectador rir a valer com os palhaços Zabobrim (Ésio Magalhães) e Mafalda (Andrea Macera). A partir de hoje, o grupo Lume, também de Campinas, se une ao Barracão na cena paulistana com a estréia de Cravo, Lírio e Rosa no Sesc da Avenida Paulista. No palco, os palhaços Carolino (Carlos Simioni) e Teotônio (Ricardo Pucetti). A origem desses grupos é comum, a Universidade de Campinas. Ali nasceu o Lume, criado pelo pesquisador Luis Otávio Burnier (1956-1995) após longo período de estudo e intercâmbio cultural na Europa. Desde a primeira formação do grupo estavam os atores Simioni e Pucetti. Juntos, os três criaram um espetáculo de palhaços que sofreu interrupção abrupta com a morte de Burnier. Um ano depois, em 1996, a dupla de parceiros artísticos, e amigos, retomou o trabalho que resultou em Cravo, Lírio e Rosa, título que homenageia o mestre. ''''É incrível, esse espetáculo já tem 12 anos, viajou por 13 países e vários Estados brasileiros e só agora faz temporada em São Paulo'''', diz Simioni. A julgar pela experiência da dupla, a gargalhada está garantida. ''''É impressionante como o público ri desses palhaços e é sempre igual, o riso é o mesmo na Finlândia ou em Israel'''', observa Simioni. A explicação para isso, claro, vai muito além do fato de não haver palavras em cena. ''''O palhaço revela aquilo que a gente mais esconde: a fragilidade, a idiotia e o constrangimento. No mundo, sobretudo no de hoje, temos de nos mostrar fortes o tempo todo, não podemos errar e nossa dignidade é constrangida por um ambiente competitivo.'''' Assim, como ensina Burnier, o riso nessas duplas nasce do contraponto entre o cômico e o trágico. ''''O clown é a encarnação do trágico na vida cotidiana'''', escreve Burnier no livro A Arte do Ator: Da Técnica à Representação (Unicamp), citando um outro especialista do riso, o russo Shklovski. Um pensa que manda, outro pensa que pode obedecer e, na sua atrapalhação, instaura o caos na cena. Assim é a dupla típica de clowns, como O Gordo e o Magro. Assim são também Carolino, o mandão, e Teotônio, o tonto. ''''Bem, esse é o contraponto que provoca o conflito, mas se fosse o tempo todo assim, seria tudo igual e muito chato'''', diz Simioni. Traduzindo, a dupla troca de papel vez por outra, numa quebra de expectativa que amplia o potencial cômico. ''''O riso que o palhaço provoca brota também da sua liberdade de colocar tudo de ponta cabeça'''', diz Pucetti.