O tio do Adnet Na próxima edição do Som Brasil - Tom Jobim, que abre espaço para a música instrumental, o violinista, cantor e compositor carioca Mario Adnet (que não costuma fazer palhaçadas como seu sobrinho Marcelo Adnet, da MTV) apresenta-se ao lado de outros 12 músicos, com os temas Wave, Luiza e Quebra Pedra. No ar dia 28, na Globo.