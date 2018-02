Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura; a Lua começa a crescer, mas será vazia das 13h37 às 16h52, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade não tem a mesma leveza de outrora nas festas cristãs, pois a inércia de suas preocupações a sobreleva, tendo a sensação, por isso, de que o tempo anda mais rápido do que nunca. O tempo não acelerou, é a consciência humana que, ao precisar encaixar e harmonizar muito mais ingredientes na equação daquilo que chama de vida, acaba percebendo que tudo é muito complexo e difícil, parecendo, por isso, que o tempo não seria suficiente para resolver a conta. Com certeza, a conta não poderá ser resolvida usando os mesmos parâmetros de outrora, pois só quando mudarmos o foco da consciência tudo voltará a ser leve, como deve ser, aliás. Aproveitem, por isso, o período de Lua vazia de hoje, e pratiquem a arte da despreocupação. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda é muito mais o que sua alma não conseguiu entender do que aquilo que foi possível compreender. É por isso que esta alma continuará se cansando rapidamente, optando por se retirar do campo de batalha, ou das conversas. TOURO 21-4 a 20-5 O desgaste não é provocado pelo teor dos acontecimentos, pois mesmo que estes sejam problemáticos em si mesmo, é a maneira de sua alma reagir a que produz, ou não, tal desgaste. Tenha certeza, todo desgaste deriva do medo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Inferno não são os outros, inferno é não ser capaz de compreender a perturbação provocada, aparentemente, pelas outras pessoas. Quando a própria alma se encontra em paz, nada importa o que aconteça ou o que outras pessoas façam. CÂNCER 21-6 a 21-7 Além da tensão que você sente como resultado de assuntos particulares que não podem ser resolvidos imediatamente, há também a tensão que domina os relacionamentos sociais da atualidade. Haja presença de espírito para suportar tudo! LEÃO 22-7 a 22-8 A tensão que domina a maior parte dos acontecimentos se prolonga há muito tempo já, e pareceria legítimo e aceitável fazer algo para diminuí-la, mesmo que fosse bizarro. Pense bem: o resultado seria mesmo satisfatório? Ou aumentaria a tensão? VIRGEM 23-8 a 22-9 A esta altura do ano nem é mais conveniente que você continue batendo na mesma tecla, ressuscitando conflitos antigos. A esta altura do ano seria melhor declarar uma trégua, distanciando-se de quem não aceitar esta condição. LIBRA 23-9 a 22-10 Tanta coisa para organizar e tão pouco tempo para dedicar ao seu prazer e satisfação, não é mesmo? Melhor será, então, desfrutar esta obrigação, pois é ela a que domina o tempo atual. Porém, isto não durará para sempre. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Desejar fortemente não é garantia de resultados concretos, pois nessa força se misturaria também a ansiedade, eterna inimiga da verdadeira satisfação. O assunto não é desejar forte, mas desejar bem, confiando na própria alma. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tanto mexe, tanto remexe que, afinal, o que podia acontecer na santa paz acaba se desenvolvendo perturbadoramente! Neste momento sua intensa energia vai de encontro ao que as pessoas mais precisam, que é calma e relaxamento. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os acontecimentos atropelam a prudência e, por isso, há o risco de ter de se conversar sobre assuntos que, ainda, seria melhor continuar amadurecendo em silêncio. Cuide para que isto não se transforme em guerra. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quantas provas mais serão necessárias para sua alma se convencer de ser capaz de conquistar o que deseja? Em vez de continuar buscando provas, melhor concentrar-se em desejar desejos melhores, banindo os que são verdadeiras perdas de tempo. PEIXES 20-2 a 20-3 Sobram motivos e argumentos para que o estado de conflito impere absoluto nos relacionamentos mais importantes, e não haveria verdadeira razão para minimizá-los só porque se deveriam respeitar as festas de fim de ano. Estipule prioridades.