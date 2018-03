O tanque que blindou os golpes militares A série Grandes Armas, da C&R Editorial, chega ao terceiro título - O M4 Sherman no Brasil, de Hélio Higuchi e Paulo Bastos Jr., tratando do registro da história recente no campo do equipamento militar. Cláudio Luchesi, o editor, já mandou para as livrarias Intrusos - A viação de Caça Noturna Alemã, de Murilo Martins, e Bombardeiros Bimotores da FAB, de Aparecido Alamino. O Exército nacional usou o tanque M4 de 1945 até 79. Foi ainda o blindado empregado nos golpes militares do Brasil, Argentina, Chile e Peru. O projeto da C&R pretende atender à demanda reprimida de informações no campo dos assuntos de Defesa, um rico e farto segmento da indústria editorial nos Estados Unidos e na Europa.