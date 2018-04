O tamanho da luta Data Estelar: Mercúrio em trígono com Urano; a Lua quarto minguante de Áries será Vazia das 12h08 às 19h31, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra o momento é significativo, confronta as facções humanas que lutam em sentidos opostos. Por um lado há a facção que tem pleno interesse em preservar a miséria, o invento maldito de nossa humanidade. Pelo outro, há os que visualizam outro panorama, no qual esse invento maldito que é a miséria não tem mais lugar. Há tensões tão elevadas em jogo neste momento da história humana que não é mais possível levar uma vida normal, andar para frente é perigoso, recuar é perigoso, tudo é arriscado e envolve muita coisa. Só o lado daqueles que pretendem manter a miséria se convence de tudo estar bem, porque quem luta a favor de um novo panorama perde o sono e a paz, é consciente do tamanho da luta que se desenvolve na atualidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Observe com atenção a enorme quantidade de mudanças que aconteceram nos últimos meses, porque isso dará a pista da importância do momento atual e, melhor ainda, da dimensão de tudo que ainda precisa ser transformado. TOURO 21-4 a 20-5 A tensão é incômoda, mas avisa com clareza onde e como há resistência. Este é um momento em que há mais Vida à disposição e, por isso, é necessário tomar atitudes que em outros tempos teriam sido inimagináveis. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você evoluirá na mesma medida em que incluírem outras pessoas em seus atos, tomando atitudes em nome delas e de sua evolução também. Essas atitudes transformarão sua vida para sempre, pondo seus pés num caminho de elevação. CÂNCER 21-6 a 21-7 Pelo olhar do espírito não há grandes ou pequenas questões, só importa o esforço do aperfeiçoamento. Por isso, toda vez que você se encontrar com a alma tomada de apreensões, evoque a ajuda do espírito. Ele sempre responde. LEÃO 22-7 a 22-8 Seria tolice buscar paz e sossego num momento em que o mundo se encontra na tensão sublime que precede uma batalha sem precedentes. Seria tolice, mas ainda a alma humana a comete todos os dias. Melhor sair dessa logo. VIRGEM 23-8 a 22-9 A monotonia produzida pela repetição das mesmas atitudes é contrastante com a boa vontade de melhorar, aprimorar-se e evoluir. Algumas atitudes foram boas e eficientes outrora, mas sua repetição automática não é segura. LIBRA 23-9 a 22-10 As dificuldades são o sinal seguro de você aproximar-se da realização. Por isso, em vez de desanimar-se ante o aparecimento das adversidades, celebre esse acontecimento, que significa proximidade de realização. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Nada substitui a força da comunhão. Quando duas ou mais pessoas comungam na luta pelo mesmo ideal, nada nem ninguém consegue tirá-las do caminho. Pode-se atrapalhá-las e perturbá-las, mas nada além disso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É legítimo lutar ferozmente para salvaguardar os interesses que se busca realizar. Porém, em determinado momento a alma sussurra uma necessidade maior, reorientar-se e reinventar o próprio caminho. As coisas mudam. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Em nome da evolução é de suma importância detectar todos os erros cometidos, porque só assim se pode superá-los. Alguns desses provocam terror e rejeição sumária. É justamente nesses que é necessário concentrar-se. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Para conquistar a vitória sobre o que houver de trevoso no próprio coração, é necessário agir com firmeza, tenacidade e coragem. Abster-se da ação é decidir a favor do avanço das trevas e, também, perder o lugar na história. PEIXES 20-2 a 20-3 Frequentemente, mostram-se com clareza todos os sinais necessários para compreender o que vem por aí, desvendando o futuro. Porém, a consciência concentrada em detalhes sem importância consome o tempo para decifrá-los.