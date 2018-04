O suingue de muitas pontas do Fino Coletivo

Mais do que um conceito de colaboração, os coletivos musicais têm sido uma boa solução para a renovação do pop nacional. Não é o mesmo que formar uma banda, mas um núcleo criativo mais descontraído, entre amigos profissionais, sem fórmulas e sem líder, mas nem por isso dispersivo. O Fino Coletivo, que faz show com entrada franca hoje, na Choperia do Sesc Pompéia, dentro do projeto Prata da Casa, é um dos mais interessantes do gênero; e volta a São Paulo com aura de cult, como a Orquestra Imperial. Seu amálgama sonoro, cheio de suingue, tem samba, funk, rock, reggae, ska, balada soul, texturas eletrônicas. Mas nada daquela chateação de bossinha tecno lounge, que virou clichê de certas cantoras novatas. ''''Gravamos o disco meio que ao vivo no estúdio, priorizando o humano, depois enxertamos as pitadas de eletrônica, ao contrário do que normalmente se faz. Os caras fazem a programação eletrônica, depois tocam em cima disso'''', diz o compositor, guitarrista e vocalista Marcelo Frota. ''''Todo mundo dá opinião, participa. Cada um trouxe um pouco de sua influência.'''' A de Frota vem mais do rock. ''''O lance de se levar muito a sério nos trabalhos individuais às vezes faz com que a coisa não tenha esse frescor, essa alegria que tem nos projetos coletivos.'''' Formado no Rio por músicos cariocas (Alvinho Lancellotti, Daniel Medeiros, Marcus Coruja e Adriano Siri), um mineiro acariocado (Marcelo Frota), um alagoano nativo (Alvinho Cabral) e outro adotado (o catarinense Wado), o Fino Coletivo lançou recentemente o ótimo CD de estréia homônimo pelo selo Dubas. Com a boa repercussão do trabalho, de projeto paralelo/alternativo, o FC passou a ser prioridade dos músicos. Só Wado anda temporariamente afastado, tocando seu trabalho-solo em Alagoas e não vem para o show de hoje. Alvinho Cabral (guitarras, composições e vocal) já tocou com Wado na ótima e agora extinta banda Realismo Fantástico, que também promovia uma suingueira parecida, afiada em muitas pontas. O CD tem participação de convidados afinados com eles, como Domenico Lancelotti (que forma o + 2 com Kassin e Moreno Veloso), que faz vocal na ótima faixa de abertura, Boa Hora. Há uma boa conjunção de melodias e arranjos, além do cuidado com as letras, ponto mais fraco dessa geração do pop brasileiro. Uma Raiz, Uma Flor (de Wado, Cabral e Georges Bourdoukam) diz: ''''Não diga que as estrelas estão mortas/ Só porque o céu está nublado... Uma raiz é uma flor que despreza a fama.'''' Fundida com Fafá (composta a dez mãos), Tarja Preta, de Wado é uma das faixas-chave da engenhosidade do FC: ''''Esse funk é tarja preta/ Remédio forte/ Esse samba é tarja preta/ Remédio forte... Esse samba é pra quem tira aprendizado e alegria/ Do que também não é bom.'''' ''''Como é uma banda de compositores, a gente prima por escolher as melhores composições individuais'''', diz Cabral. ''''Acho que todo mundo bebeu de uma fonte bem consistente. A gente cresceu ouvindo boa música, temos uma boa referência musical'''', diz Cabral, partidário do samba. Apesar de algumas faixas de Fino Coletivo puxarem para o samba-rock, o som da banda não se prende a esse rótulo (e tem até duas baladas soul no CD). ''''Jorge Ben é uma influência para todo mundo que faz uma parada balançada, mas não é o nosso caso. Nossa maior influência vem do samba de raiz'''', esclarece Cabral. De qualquer maneira, o que prevalece na mistura é a vitalidade dançante. E quem se atreve a lhes dizer do que é feito o samba?