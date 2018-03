O suingue de Dudu Lima Gravado ao vivo em estúdio, Ouro de Minas (MP,B/Universal) é uma ótima sessão do trio do baixista Dudu Lima, que tem Ricardo Itaborahy ao piano e Leandro Scio na bateria. Com muito suingue e personalidade, os três interpretam temas de Dudu e de conterrâneos mineiros. Milton Nascimento, João Bosco, Marcos Suzano e Ivan Conti (ex-Azymuth) estão entre os convidados.