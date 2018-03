O sucesso da coadjuvante O Divã superou no segundo final de semana o público do primeiro (mais de 100 mil espectadores) e tudo indica que o longa de José Alvarenga Jr. vai mesmo ultrapassar a barreira do milhão de público. A esta altura, já está a caminho dos 600 mil. Lília Cabral é a alma do ?espetáculo?, mas não há quem não se emocione com a atriz que faz sua amiga. Alexandra Richter também havia criado a personagem no palco, mas na tela - confira - é melhor ainda.