O suave perfume de Primeiras Rosas

Com seu estilo sinuoso e elegante, Guimarães Rosa escreveu, que "quase como assistir às certezas lembradas por um outro; era que nem uma espécie de cinema de desconhecidos pensamentos". O grupo Pia Fraus apanhou o mote e criou o belo espetáculo Primeiras Rosas, fiel ao encantamento do original. Os descendentes e representantes legais do escritor deveriam estimular esses artistas a continuar em cartaz com todas as facilidades. É um teatro que o divulga para um público que ainda não chegou a ele. Merece "trato regozijante", como está escrito em Grande Sertão: Veredas. O Pia Fraus completa 25 anos de atividades como um dos melhores conjuntos de artistas brasileiros dedicados ao renovado teatro de animação que incorpora dança, máscaras, artes plásticas e circo. Geralmente se classifica esta arte apenas com brincadeira infantil com bonecos. Pois a encenação é boa oportunidade para se conhecer suas variantes. A escrita inovadora e complexa de Rosa pede cuidados especiais quando se lida com ela. Ao conceber Primeiras Rosas, Beto Andretta - o animador do Pia Fraus - teve a sutileza de chamar parceiros experientes e talentosos para dividir a tarefa. Assim vieram Alexandre Fávero (Cia. de Teatro Lumbra); Miguel Vellinho (Cia. PeQuod), Carlos Lagoeiro (Teatro Munganga) e Wanderley Piras (Via da Tribo). O ponto de partida foi o livro Primeiras Estórias, de onde se tirou os contos As Margens da Alegria, A Terceira Margem do Rio, O Cavalo Que Bebia Cerveja e Sequência. Quatro maneiras de ver um universo concreto, rural e, ao mesmo tempo, metafísico em cenas encadeadas com delicadeza. Os movimentos de objetos cênicos - sobretudo mesas de madeira clara - formam uma coreografia simples e graciosa, quando se pode ver todo o elenco. O que se segue são divisões de iluminação, alterações cenográficas e o uso de possibilidades diversas de animação. O conto Sequência foi dividido em quatro partes que se interligam. É o instante síntese da montagem quando uma vaquinha caminha feliz até se deparar com barreiras. A dificuldade de reaver seu espaço oferece o tom aos demais trabalhos. Porque a existência é desafio, recomeço, derrota e conquista como mostra toda esta ficção poderosa. Para ilustrá-la, os artistas estão visíveis durante a manipulação do aparato cênico. Em A Terceira Margem do Rio, bonecos e atores contracenam de igual para igual em instantes de intensa fantasia. Embora fiel à essência da narrativa, a encenação surpreende no final. Já em As Margens da Alegria é usado o recurso do teatro de sombras tão antigo quanto encantatório, mas de pouca aplicação no teatro adulto ocidental. Finalmente, em O Cavalo Que Bebia Cerveja o teatro se abre para as conquistas tecnológicas com vídeos e projeções em tempo real. Aqui é preciso abrir um parêntese. O Teatro Munganga tem sede na Holanda. Seus fundadores são brasileiros. Desde 1986 trabalham com exilados, imigrantes, desempregados, e chama a atenção pela sua linguagem cênica viva e sonhadora. Pelo seu compromisso com as minorias e marginalizados, o Munganga fala às crianças sobre a importância de se respeitar cada pessoa. O grupo mistura música, dança e imagens projetadas surpreendentes. O Munganga (palavra africana que significa careta) foi fundado por Cláudia Maoli, Cris de Castro, Márcia Normande e Carlos Lagoeiro. Desde então, 12 produções foram montadas. O grupo tem sua sede em Amsterdã e faz apresentações principalmente pela Holanda e Bélgica. Algumas obras foram levadas também à França, Itália e ao Caribe e Brasil (site - http://www.munganga.nl). Andretta e Pia Fraus conseguiram, assim, reunir parceiros de fantasia desde a Holanda até os excelentes gaúchos do Lumbra, os cariocas do PeQuod, os paulistas da Cia. Tribo. Gente boa. Se em Grande Sertão: Veredas está dito que este mítico sertão "é do tamanho do mundo", eles mostram em Primeiras Rosas que teatro também pode ser. Serviço Primeiras Rosas. 70 min. 14 anos. Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, 3146-7405. 5.ª a sáb., 20 h; dom., 19 h. R$ 10 (5.ª e 6.ª grátis). Até 5/7