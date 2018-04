Data estelar: O Sol ingressa em Virgem, a Lua será vazia das 9h55 às 12h21, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra o melhor de nossa humanidade se encontra em estado potencial, ainda não foi manifesto. Diversas religiões aguardam pelo nascimento do enviado do céu, o filho do Altíssimo que venha a encarnar numa personalidade vibrante, e encerrar este ciclo mundial. Esta é uma verdade cósmica, o filho do Altíssimo deve nascer, porém, o evento é cósmico também, o que significa que deve manifestar-se através de todos os seres humanos. O Cristo, o Avatar deve nascer nos muitos, com nossa humanidade aproveitando a desoladora crise de consciência em que se encontra para desintegrar definitivamente o isolamento individualista, reinventando o mundo em que existe, para que não mais seja propício ao crime ou injusto com os justos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Parece inevitável envolver-se em discussões. Também parece inevitável que, quando as discussões começam, os ânimos esquentem e tudo vire uma batalha. Porém, toda essa energia teria outro destino - os afazeres concretos que ajudariam à organização. TOURO 21-4 a 20-5 Toda a desordem que tanto estressa sua alma tem um só destino: fazer você despertar e arregaçar as mangas, dedicando-se a organizar seus passos e projetos. Por isso, ainda que a desordem canse, ela veio para fazer você colocar tudo no trilho certo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 É verdadeiramente fácil que, no momento de você tentar superar uma contrariedade, a coisa toda degringole numa guerra sem fim. Porém, isso só aconteceria se, de fato, sua alma perdesse de vista o verdadeiro objetivo. CÂNCER 21-6 a 21-7 As opiniões falsas e os conceitos errados são disseminados intencionalmente, de modo que nossa humanidade continua confusa e desorientada, justamente no momento em que seria necessário começar a agir de forma clara e transparente. LEÃO 22-7 a 22-8 Tendo em vista a desordem que veio para ficar, a necessidade surge clara e límpida, impossível deixar de percebê-la. A partir de agora, sua alma terá se dedicar ao paciente e meticuloso trabalho de organizar cada uma e todas as coisas da vida. VIRGEM 23-8 a 22-9 Manter a calma e a cabeça no devido lugar seria o melhor, mas uma atitude assim seria rara, dada a falta de pureza que atinge a todos os envolvidos. Desconsidere os ânimos exaltados e concentre-se no que for realmente importante. LIBRA 23-9 a 22-10 A boa vontade de ajudar e facilitar é sagrada, de um valor inestimável no momento atual, em que a imensa maioria das pessoas parece ter ficado de acordo para fazer exatamente o contrário, dificultar e tumultuar tudo para todos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O entusiasmo manda você concentrar-se em tudo que é novo. Porém, há diversos assuntos em andamento que precisam também ser atendidos. A superposição de projetos causa tumulto. Cuide de tudo da melhor forma possível. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 As reformas não serão suficientes. Melhor será derrubar tudo para começar do zero novamente. Este tipo de atitude radical é temida e evitada, porém, é a única que seria verdadeiramente eficiente para lidar com a situação atual. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando a mente se encontra em estado confuso e tumultuado, nada parece muito bom, nem mesmo o que seria ótimo, melhor impossível até. O estado de ânimo configura a realidade, esta é uma condição que deve ser levada em conta. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O dinheiro, que deveria servir a todos, foi empossado no lugar de quem dá as ordens, tendo se transformado num déspota que desordena tudo, dado não ser seu destino comandar. Esta subversão não poderia durar para sempre, não lhe parece? PEIXES 20-2 a 20-3 Cada pessoa deve assumir seu lugar, lutando acirradamente pela manutenção de princípios elevados: a ética, a cidadania, a cooperação mútua. Enquanto isso, parece haver uma conspiração planetária para que essa luta seja derrotada.