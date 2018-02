O Sítio diz adeus

No início, a atração foi acusada de ter perdido totalmente o encantamento das obras de Monteiro Lobato e de ter se transformado em uma novelinha teen. Retomada a inspiração nos originais do escritor este ano, o Sítio do Pica Pau Amarelo não conseguiu escapar do fim. A atração infantil da Globo deve sair de vez da programação ainda este mês. E, apesar de a rede negar, não há perspectivas de retorno. Reformulado várias vezes desde que foi relançado na programação, em 2001, o Sítio chegou a registrar média de 12 pontos no horário, um ótimo índice. Mas a boa fase não durou. O seriado atualmente não consegue passar da média de 8 pontos de ibope e perde às vezes em audiência para a Record. A Globo não sabe ainda o que entrará no lugar do infantil na programação, uma vez que outra atração do gênero, TV Xuxa, também corre o risco de sair da grade diária da emissora. Há também a crise de audiência do Mais Você, de Ana Maria Braga. Esse parece ser o grande dilema da direção de programação do canal atualmente. Faltam opções para o horário, constantemente bombardeado pela concorrência.