O ser angustiado de Dostoievski em um monólogo

Mika Lins já tinha lidos os grandes romances de Dostoievski, Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, quando em 2001 caiu nas suas mãos Memórias do Subsolo, novela desse autor russo importante por trazer em potencial as mesmas contradições e conflitos interiores de personagens de seus grandes romances da maturidade. "Desde o primeiro momento eu vi um monólogo ali, via alguém falando aquele texto, tive imediatamente um grande desejo de levar aquelas palavras ao palco", conta a atriz. "Bem, e no Brasil o teatro só pode surgir de um desejo intenso, porque é tão difícil produzir", acrescenta. Mas finalmente, oito anos depois daquela primeira leitura, vontade ganha forma num espaço experimental que tem abrigado criações bem interessantes, no 3º andar do Sesc Consolação. Ali estreia Memórias do Subsolo hoje, para uma curta temporada, numa ambientação cenográfica despojada, que pode ser descrita como uma diagonal feita de luz, com público em ambos os lados. "É como se fosse uma fresta de porta aberta para deixar ver um pouco de um homem angustiado." Mika é esse homem, um funcionário público capaz de olhar para dentro de si mesmo e enxergar a sua ignomínia. "A novela tem duas partes. Na primeira ele fala de suas ideias, sua visão de mundo. Na segunda, ele conta sobre seu relacionamento com uma prostituta, os colegas de repartição." À atriz interessou mesmo, pelo pathos, a primeira parte, o fluxo de pensamento revelador de uma personalidade. "Eu sou um homem mau", diz o funcionário, sem pejo, sem falsos pudores. "Interessa porque é revelador de uma faceta ignóbil do ser humano, aquilo que margeia nosso comportamento todos os dias, mas que é muito negado nesses tempos politicamente corretos. No entanto, se eliminamos a sombra, acaba também a luz, pela ausência de contraste. É preciso não ter medo de enfrentar o nosso subsolo." O texto que o público irá ouvir é uma adaptação - cortes e não acréscimos - assinada por Mika Lins e Ana Saggese a partir da tradução de Boris Schnaiderman para a editora 34. "Pedimos autorização, e ele foi muito gentil." Cassio Brasil faz sua primeira direção nessa montagem. "Foi criação conjunta de um trio que pensa muito plasticamente. Eu estou muito feliz por ter conseguido finalmente", afirma Mika. Serviço Memórias do Subsolo. 60 min. 12 anos. Sesc Consolação - Espaço Beta (60 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000, V. Buarque. 4.ª a 6.ª, 21 h. R$ 10. Até 7/8